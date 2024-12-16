Насправді ситуація навколо "Wildberries" могла бути навмисно спровокована. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч незалежної Чечні, президент ГО "Асамблея народів Кавказу" Руслан Кутаєв, додавши, що однією з причин конфлікту може бути важка економічна ситуація всередині Росії.

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Кремлівські чиновники розділилися

Після Нового року у Росії прогнозуються падіння виробництва, промисловості, ціни суттєво зростуть. Проблеми з "Wildberries" тільки початок глобальної кризи, яка чекає на путінський режим.

На тлі цього кремлівські чиновники розділилися. Тепер є чіткий поділ на прибічників Владіміра Путіна та його опонентів, куди входять працівники ФСБ, слідчий комітет, Вже ні для кого не є секретом, що ФСБ виступила проти мусульман, кавказців. Так потім хочуть сформувати нову "постпутінську" Росію.

Путіну залишилася вірною Росгвардія, яка налічує близько мільйона людей. Це велика армія для пригнічення всередині Росії. А також є Кадиров. Через те, що триває конфлікт між ФСБ, її союзниками й Путіним і його оточенням – Кадиров попав в іншу групу, ніж ФСБ. Звідси причина всіх сварок,

– розповів Руслан Кутаєв.

Він додав, що глава Чечні встановив для себе певні правила відповідно до домовленостей з Путіним. Без погодження з диктатором він не може нічого зробити. Наприклад, колись керівник "вагнерівців" Євгєній Пригожин разом з Кадировим критикували тодішніх очільників російської армії Валєрія Герасімова та Сєргєя Шойгу. Це було вказівкою Путіна.

Але коли вони побачили, що це має негативні наслідки, тоді Кадиров одразу від цього відмовився. Пригожин продовжив всупереч наказу адміністрації президента. Те, що відбувається зараз – також завдання Путіна, щоб показати тим, хто гуртується проти нього, що він все знає,

– додав Кутаєв.

Сигнал подав Кадиров, але за вказівкою очільника Кремля. Тому не варто думати, що Кадиров діє сам, він лише виконує всі доручення російського диктатора.

Нагадаємо, глава Чечні оголосив кровну помсту російському олігарху Сулейману Керімову та ще двом кремлівським чиновникам, яких звинуватив у замаху на життя. Це стало наслідком боротьби за контроль над міжнародною компанією "Wildberries".