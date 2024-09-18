Дізнавшись про це, Кадиров оголосив кровну помсту. Тепер хтось когось повинен вбити. Почалася доволі цікава історія. Таким сенсаційним інсайдом з 24 Каналом поділився російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Як у Росії розпочалася кровна помста між 2 кланами

Власники міжнародного інтернет-магазину одягу, взуття та товарів для дому "Wildberries" – Тетяна та Владислав Бакальчуки – вирішили розлучитися. Коли почали ділити майно, взяли собі партнерів:

помічником Тетяни Бакальчук став російський олігарх та екссенатор Сулейман Керімов. Той зрозумів, що один все не зробить, тому запропонував "темку" голові адміністрації Путіна – Антону Вайно. Він усе погодив з диктатором і вони втрьох відібрали компанію;

як відомо, Владислав Бакальчук мав контакти з Рамзаном Кадировим, тому пожалівся йому. Глава Чечні опублікував відео, в якому сказав, мовляв, "якісь негідники забирають бізнес у мого друга, я не дозволяю цього робити".

Далі, 6 серпня, почалася операція ЗСУ в Курській області. Тоді ж трапився "легендарний" відхід кадирівців, до того ж саме через "Wildberries". Кадиров наказав не вступати в жодні бойові зіткнення, тому що його кинули Керімов та Вайно. Всі чеченці розбіглися, а Україна захопила понад 1200 квадратних кілометрів.

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Невдовзі Владімір Путін раптово поїхав до Чечні й сказав Кадирову на кшталт: "Друже, бери все, що хочеш. Не залишай мене в біді. Я ж віддав тобі половину Росії на рекет". На що той відповів: "Поверни мені "Wildberries". Диктатор не міг грубо кинути свою праву руку Вайно, тому попросив домовитися про відступні – порахувати хто скільки хотів інвестувати та відповідно заробити.

Зустріч так і не відбулася. Керімов та Вайно запропонували Кадирову забрати 1 мільярд доларів. Глава Чечні сказав, що це смішні гроші й він розраховував на геть інакше, тому готовий віддати 7 мільярдів доларів. Однак Керімов та Вайно відмовилися і вирішили організувати доволі дорогий захід – замах на Кадирова, тобто усунути його.

Вони виділили на це понад 200 мільйонів євро. Почали наймати працівників, які можуть виконати таке завдання. Їх у Росії не так багато, але все-таки є. Найманці погодилися, але про все повідомили Рамзана Кадирова. Вони вирішили, що з ним ефективніше й легше домовитися, аніж вбити.

Відповідно Кадиров дізнався, що Вайно та Керімов вирішили його замовити. Згідно з кавказькими законами, він оголосив їм кровну помсту. І це не жарти, а серйозний захід. Запрошуються представники кривдника та священник високого рівня, у цьому випадку один із серйозних чеченських імамів. У їхній присутності кажуть, що, мовляв, "рішення про початок кровної пости ухвалено",

– пояснив Ростислав Мурзагулов.

Той, хто оголосив про кровну помсту, не може не почати вбивати. Керімов розуміє кавказькі закони, тому вкрай серйозно заховався. Він зараз перебуває в зоні недосяжності для будь-кого. Його охороняють, мабуть, найпотужніше у світі. Водночас Вайно повинен ходити на роботу й виконувати забаганки Путіна. Тому починається доволі цікава історія: когось мають вбити, а ті, кого вбили, повинні вбити у відповідь, і не обов'язково Кадирова, Керімова чи Вайно. Можуть бути людини нижчі за рангом.

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"Вайно – відмінна мішень. Їздить на роботу. Так, має кілька охоронців, але береш "муху" на плече і його більше немає. Мені цікаво, що буде далі. Тому що Кадирову начхати на Путіна, який просив цього не робити, а лише домовитися. І тут Вайно та Керімов мають якось усунути Кадирова. Я вже купив попкорн, починаю дивитися кіно. Людина, яка мені це розказала, сказала, що це буде як "Джон Вік 5". Це закінчиться не одним трупом, а десятками з обох боків", – резюмував російський опозиціонер.