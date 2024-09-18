Узнав об этом, Кадыров объявил кровную месть. Теперь кто-то кого-то должен убить. Началась довольно интересная история. Таким сенсационным инсайдом с 24 Каналом поделился российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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Как в России началась кровная месть между 2 кланами

Владельцы международного интернет-магазина одежды, обуви и товаров для дома "Wildberries" – Татьяна и Владислав Бакальчуки – решили развестись. Когда начали делить имущество, взяли себе партнеров:

помощником Татьяны Бакальчук стал российский олигарх и экс-сенатор Сулейман Керимов. Тот понял, что один все не сделает, поэтому предложил "темку" главе администрации Путина – Антону Вайно. Он все согласовал с диктатором и они втроем отобрали компанию;

как известно, Владислав Бакальчук имел контакты с Рамзаном Кадыровым, поэтому пожаловался ему. Глава Чечни опубликовал видео, в котором сказал, мол, "какие-то негодяи забирают бизнес у моего друга, я не позволяю этого делать".

Далее, 6 августа, началась операция ВСУ в Курской области. Тогда же случился "легендарный" уход кадыровцев, к тому же именно через "Wildberries". Кадыров приказал не вступать ни в какие боевые столкновения, потому что его бросили Керимов и Вайно. Все чеченцы разбежались, а Украина захватила более 1200 квадратных километров.

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Вскоре Владимир Путин внезапно поехал в Чечню и сказал Кадырову вроде: "Друг, бери все, что хочешь. Не оставляй меня в беде. Я же отдал тебе половину России на рэкет". На что тот ответил: "Верни мне "Wildberries". Диктатор не мог грубо бросить свою правую руку Вайно, поэтому попросил договориться об отступных – посчитать кто сколько хотел инвестировать и соответственно заработать.

Встреча так и не состоялась. Керимов и Вайно предложили Кадырову забрать 1 миллиард долларов. Глава Чечни сказал, что это смешные деньги и он рассчитывал на совершенно иное, поэтому готов отдать 7 миллиардов долларов. Однако Керимов и Вайно отказались и решили организовать довольно дорогое мероприятие – покушение на Кадырова, то есть устранить его.

Они выделили на это более 200 миллионов евро. Начали нанимать работников, которые могут выполнить такую задачу. Их в России не так много, но все-таки есть. Наемники согласились, но обо всем сообщили Рамзану Кадырову. Они решили, что с ним эффективнее и легче договориться, чем убить.

Соответственно Кадыров узнал, что Вайно и Керимов решили его заказать. Согласно кавказским законам, он объявил им кровную месть. И это не шутки, а серьезное мероприятие. Приглашаются представители обидчика и священник высокого уровня, в данном случае один из серьезных чеченских имамов. В их присутствии говорят, что, мол, "решение о начале кровного поста принято",

– пояснил Ростислав Мурзагулов.

Тот, кто объявил о кровной мести, не может не начать убивать. Керимов понимает кавказские законы, поэтому крайне серьезно спрятался. Он сейчас находится в зоне недосягаемости для любого. Его охраняют, пожалуй, самое мощное в мире. В то же время Вайно должен ходить на работу и выполнять прихоти Путина. Поэтому начинается довольно интересная история: кого-то должны убить, а те, кого убили, должны убить в ответ, и не обязательно Кадырова, Керимова или Вайно. Могут быть люди ниже по рангу.

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"Вайно – отличная мишень. Ездит на работу. Да, имеет несколько охранников, но берешь "муху" на плечо и его больше нет. Мне интересно, что будет дальше. Потому что Кадырову плевать на Путина, который просил этого не делать, а только договориться. И здесь Вайно и Керимов должны как-то устранить Кадырова. Я уже купил попкорн, начинаю смотреть кино. Человек, который мне это рассказал, сказал, что это будет как "Джон Уик 5". Это закончится не одним трупом, а десятками с обеих сторон", – резюмировал российский оппозиционер.