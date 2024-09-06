С момента открытия условного второго фронта в российско-украинской войне прошел месяц. За это время украинские военные показали невероятную способность действовать нелинейно, слаженно и профессионально. Официальный Киев продемонстрировал не только возможность проводить сложные операции подобного уровня на территории врага, но и беспрекословное соблюдение войсками всех норм международного права. В то же время российское командование показало свою огромную слабость как в военном, так и в политическом смысле. Реакция Путина и его ближайшего окружения на потерю территорий в Курской области привела к одному из крупнейших падений поддержки власти населением. Понятно, пока это никак не отразится на устойчивости вертикали бункерного фюрера, однако в среднесрочной перспективе может привести к печальным для царя последствиям.

Как нерешительность маскулинного "собирателя земель русских" привела к фактически первым серьезным социальным изменениям с момента объявления "СВО", чем это грозит стране-агрессору, и почему с каждым днем ситуация для Кремля становится только хуже, читайте в материале 24 Канала.

Россияне получили далеко не то, что им обещали

Когда Силы обороны Украины зашли на территорию Курской области и за несколько дней отхватили больше российских квадратных километров, чем оккупационные войска за последние полгода, пропитанные пропагандой россияне почему-то поверили, что вот теперь царь "начнет воевать по-настоящему". Мол, и Вашингтон "в труху", и центры принятия решений в Украине обречены.

Впрочем, вместо демонстрации того, чего ожидали все сторонники террористической империи, Путин сначала просто спрятался в бункере, а впоследствии начал делать вид, будто все вообще прекрасно, а Москва вообще планировала потерять ряд городов и населенных пунктов, избавиться от нескольких тысяч срочников и получить полноценный фронт на собственной земле.

Фактически первым официально принятым центральной властью решением относительно событий на Курщине было введение режима контртеррористической операции в трех приграничных с Украиной регионах. Пропагандисты попытались подать это народонаселению, как необходимость выбить какую-то группу ДРГ силами спецназа. Однако все попытки преуменьшить угрозу провалились со скоростью бегства кадыровцев из опасной зоны.

Ни одно из заявлений Скабеевой или Гурулева, Путина или даже клоуна Алаудинова не смогло полноценно перебить информационный фон и заверить россиян в том, что ситуация контролируется.

Сотни видео с нашими военными в российских населенных пунктах, панические посты "военкоров", а также видео Сил обороны с полей боя не оставляли Москве шансов на искажение реальности.

Каждая фраза любого российского чиновника об отсутствии потерь среди срочников моментально разбивалась о гигабайты записей с сотнями испуганных юнцов. Каждый вброс об остановке украинских сил и стабилизации фронта не только приводил к потере доверия к спикерам, но и делал из них откровенных клоунов в глазах озадаченных россиян. Чего стоят только слова командира "Ахмата" о том, как Кремль контролирует Суджу в те дни, когда наши военные заливали в сеть сотни доказательств обратного.



Украинские военные возле "фотозоны" в Судже / Фото из фейсбука Виталия Овчаренко

Осознание того факта, что Москва оказалась неспособной защитить собственные границы, оказалось крайне болезненным для того слоя населения России, который беспрекословно верил во все тезисы пропаганды о величии империи. Как бы ни пытались на российском телевидении скрывать, что за 2 с лишним года полномасштабной войны Украина только усилилась в военном смысле, этот факт стал очевидным абсолютно для всех. Особенно на фоне неоспоримой слабости самой России, что на словах демонстрирует мультики с ядерными ударами, а на деле – терпит невероятное унижение от страны, существование которой никогда не признавала.

Впрочем, в начале операции на Курщине все эти моменты не выглядели столь явными для жителей бывшей страны-бензоколонки. Большинство россиян было абсолютно уверено, что даже если украинцам удастся захватить некоторые населенные пункты, их оттуда крайне быстро и показательно выбьют. Никто из рядовых жителей государства-агрессора не ожидал, что власть допустит пребывание чужих войск на своей земле даже две недели. Как сейчас можно утверждать, ссылаясь на открытые и закрытые замеры социологов, именно такой срок "отвели" Путину россияне до наступления момента разочарования. После 14 дней украинского наступления на Курщине в соцсетях начали появляться достаточно гневные комментарии вроде "что-то царь просчитался" и "кто решил проводить такую спецоперацию, чтобы нам хо*лы накостыляли?".



Реакции россиян на заявления Путина о стабилизации ситуации на Курщине / Скриншот из телеграма "Суджа родная"

Особенно эпичным выдалось "просветление" эвакуированных жителей Курщины. Их российская власть решила отправить в ссылку в максимально далекие территории России, а также на оккупированные земли Украины. Чтобы "не отсвечивали" и по минимуму рассказывали о том, каким беззащитным является их государство.

В оккупированные города Запорожской области куряне массово почему-то не поехали. Возможно, потому что понимали абсолютную бесперспективность такого путешествия из одного охваченного войной региона в другой. Однако те, кто согласился променять Суджу или Рыльск на Бердянск, мгновенно доложили всем своим соседям и родственникам, что ехать сюда не надо. Потому что на территории России у них есть хотя бы небольшие шансы нажать на каких-то чиновников, получить обещанные Путиным сто долларов и попрошайничать. На Запорожье же курских беженцев сразу поставили перед фактом: денег никаких не будет, в Россию возвращаться запрещено, а ваше выживание – это не наши проблемы. И вообще "наша область также фронтовая, так что не нойте".

Именно куряне, которые бежали из родных домов из-за прихода войны в их города, больше всего разочаровались в своей власти. Потому что собственными глазами видели, как убегают полицейские и выезжают чиновники, оставляя простых людей наедине с проблемами. Видели офицеров, которые спешат сбежать, а также растерянных срочников, которых под страхом смерти гнали на убой. И теперь десятки тысяч этих брошенных собственной родиной людей вынуждены находиться в сверхчеловеческих условиях в конц лагерях для беженцев.



Место содержания российскими властями беженцев из Курской области / Фото из российских псевдоСМИ

Эти люди сейчас уже точно поняли, что у них больше нет ни дома, ни надежды на дальнейшую жизнь. Более того, они вряд ли будут скрывать от других то, что с ними произошло. И отнюдь не смогут быть благодарными Путину и власти России, поскольку они их как раз и не защитили.

Смотрите видео с пенсионеркой из Суджи, которая обвиняет власть во лжи:

Атаки по нефтебазам удвоили психологический эффект

Кроме осознания собственных дырявых границ и неспособности Кремля защитить свои территории, россияне за последний месяц имели возможность окончательно убедиться в том, что их противовоздушная оборона столь же неэффективна, как и президент. Силы обороны Украины за короткий промежуток времени уничтожили инфраструктуру нескольких аэродромов, а также крайне показательно развалили несколько российских НПЗ и нефтебаз. Неизвестные БПЛА также атаковали и объекты энергетической генерации. В частности, Каширскую и Конаковскую ГРЭС. Последняя имеет 2520 МВт мощности, а первая находится на модернизации.

Смотрите видео с последствиями пожара на Конаковской ГРЭС:

То есть, если эти станции выпадут из российской системы электроснабжения, центральной части страны-террориста будет туго.

Повлияли ли подобные удары на отношение россиян к войне? Вопрос риторический. С одной стороны, население государства-агрессора уже привыкло к стабильным атакам с неба. С другой, определенное усиление успешных ударов по военным объектам наложилось на захват части Курщины и определенным образом гиперболизировало ощущение провала.

Также осознание того, что все пошло наперекосяк, возникло и у представителей местной власти по всей России. За месяц с момента начала операции в Курской области в российских регионах практически не меняли цены на "пушечное мясо". Если раньше губернаторы чуть ли не ежедневно добавляли к выплате "подъемных" за подписание контрактнику 100 – 200 тысяч рублей, то где-то в середине августа растерянные чиновники взяли некую паузу. Мол, нет смысла подкупать людей и тратить огромные суммы, надо дождаться принципиального решения из Москвы. Но его не последовало. Как не было и какого-то переломного момента у россиян типа "вставай, страна огромная". Миллионы жителей страны-бензоколонки просто смотрели на то, как власть загоняет срочников в смертельную битву. Как из разных регионов России на Курщину перебрасывают подразделения военно-космических сил, недоподготовленных штурмовиков, какие-то резервные батальоны с разных участков фронта.

Наступление Сил обороны Украины на российскую территорию не привело к очередям в военкоматах ни в одном из регионов агрессора. Рядовые россияне показали, что им в своем большинстве глубоко наплевать, какой флаг будет развиваться в Судже, лишь бы их жизнь была стабильной.

Не продемонстрировали никакого сопротивления украинским военным и сами куряне. Они либо сбежали, либо остались дома и радостно общаются с военнослужащими ВСУ, получают гуманитарку, иногда выражают слова поддержки, и вообще никак не против жить в демократическом обществе.

Смотрите видео общения украинских военных с жительницей Курщины:

Вполне понятно, их совсем не устроит, если путинские каратели начнут какую-то масштабную операцию по освобождению своих территорий с последующим уничтожением всего живого в секторе. Впрочем, до этого еще очень далеко, ведь за месяц украинской операции у царя до сих пор не смогли принять никаких адекватных для россиян решений относительно военной реакции на вызов. Разве что перебросили на направление некоторые подразделения, которые "с колес" пустили в бой с вполне ожидаемым результатом. А потом, когда немалая часть войск оказалась в котле в Глушковском районе, практически "стерли" 69-й гвардейский Краснознаменный отдельный Могилевский морской инженерный полк Балтийского флота. Тот самый, который должен был обеспечить окруженным выход с помощью наведения понтонных переправ.

Смотрите видео, как бойцы ССО уничтожают понтоны на Курщине:

Время на демонстрацию решимости уже ушло

Серьезные последствия от курской операции для России и путинского режима наступили также и в геополитическом измерении. Ведь правительства всех стран мира увидели, что границы России гибкие. Путинская власть своей реакцией показала, что никаких серьезных шагов в связи с такими вызовами безопасности от нее не стоит ожидать. Потеряв контроль над частью Курщины, лидер "сверхдержавы" способен только рассказывать о "террористических вызовах", а его приспешники – о переписывании ядерной доктрины.

Осудил операцию на российской территории только сирийский диктатор. Даже в официальном Пекине просто сделали вид, будто ничего не произошло. И это крайне показательно, поскольку молчание китайских должностных лиц на международных площадках очень красноречиво. Всем понятно, что Киев действует согласно всем международным законам, а Москва просто настолько слаба, что не способна обезопасить себя от атак.

Западные же политики официально поддержали наступление на Курщину. Однако самым главным является не позиция Вашингтона или Берлина по этому поводу, а тот факт, что партнеры Украины увидели пересечение жирных линий, которые до этого считались красными. Без вообще какой-то особой реакции со стороны Кремля. Поэтому в овальном кабинете и в странах НАТО могут значительно ускориться с осознанием того, что им можно по-настоящему решительно действовать, а вместо выполнения своих угроз в Москве будут нервно заламывать руки и рассказывать о том, как "их все бросили".

Можно четко утверждать, что временные рамки для хотя бы минимизации репутационных потерь для Путина уже закончились. Особенно на фоне того, что в России на третьем году полномасштабной войны и после потери территорий решили создавать добровольческие отряды теробороны Брянской, Курской и Белгородской областей (которые до этого уже якобы существовали). Эту пехоту будут бросать на отражение атак Сил обороны без каких-то учений и особого вооружения. А самым интересным является то, что такие местечковые группировки будут подчиняться не министерству убийства напрямую, а местным властям. И это указывает на провал штаба объявленной Путиным контртеррористической операции. Потому что стратегия остановки украинских военных слабыми резервами и срочниками провалилась.

Судя по всему, в Москве до сих пор не понимают, как им вести себя в подобной ситуации. Отвоевывать ли утраченные города, используя тактику выжженной земли, в Кремле пока не решили. Полноценно остановить продвижение наших войск и сформировать линию фронта россияне пока не в состоянии. Поэтому совсем не удивительно, что поддержка Путина как среди так называемых "элит", так и среди рядовых граждан будет падать. Ведь именно он развязал эту войну (хотя ее и поддерживало абсолютное большинство россиян), а взамен не смог защитить свое же население и собственные территории.

Каждый день пребывания украинских солдат на землях врага играет против постоянной вертикали власти страны-агрессора. Все более очевидным становится тот факт, что "великий" лидер просчитался, война пришла в саму Россию, а все мифы о ее непобедимой армии понемногу разрушаются. Даже несмотря на ощутимые для Украины продвижения орды на Донбассе. Продать захват любого украинского города, названия которого никто из россиян не знает, за победу, которая перебьет потерю части Курщины, не сможет никто из путинских пропагандистов. От осознания провала не спасет ни блокировка телеграма, ни отрезание от ютуба. Это означает, что доверие к Путину так или иначе будет падать, и все больше людей будут видеть в нем не образ сильного вожака, летающего со стерхами, а растерянного старенького бывшего лидера, который не способен реагировать на вызовы, совершает одну ошибку за другой и загоняет всю страну во все худшее положение.