Журналисты опубликовали сравнение спутниковых снимков до удара (16 августа) и после окончания тушения пожара (2 сентября). Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров.

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Как сейчас выглядит нефтебаза в Пролетарске

Пожар в Пролетарске завершился 2 сентября, в результате возгорания на нефтебазе выгорело большое количество резервуаров. По словам украинской разведки, эта нефтебаза работала на вражеский военно-промышленный комплекс и обеспечивала деятельность оккупационных войск.

По информации журналистов, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива. Местные власти также утверждают, что во время тушения пожара якобы пострадали 49 спасателей.

Журналисты показали снимки нефтебазы после пожара / Фото: "Радио Свобода"

К слову, на днях пожар вспыхнул на еще одной нефтебазе в Ростовской области. Речь идет о нефтебазе в Каменском районе, которая загорелась после громкого взрыва.