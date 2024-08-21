В Пролетарске продолжают мощно пылать и дымиться резервуары с горючим. Россияне были вынуждены отказаться от тушения огня с помощью авиации. Ведь сброс воды может ухудшить ситуацию.

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Неудержимый огонь в Пролетарске

Чтобы как-то утихомирить бешеное пламя, на фоне горящей нефтебазы священники совершили молебен. Но и это не помогло. Эксперты считают, что остается только ждать, пока горючее все не выгорит.

Известно, что во время попыток потушить пожар пострадало более 40 спасателей. В сеть попало видео, записанное пожарными.

Очевидно, они прибыли для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, но впоследствии понимают весь масштаб опасности и убегают на авто.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Спасатели кивают пятками от пожара на нефтебазе: смотрите видео

4 сутки пылает нефтебаза в Пролетарске: смотрите видео

Пока нефтепродукты полностью не выгорят, спасатели могут только контролировать ситуацию и предотвращать дальнейшее распространение огня. Температура в эпицентре пожара превышает тысячу градусов.

К слову, в ГУР признали успешный удар по аэродрому "Саваслейка" 16 августа. Украинская разведка говорит об уничтожении не менее 3 самолетов, среди них – МиГ-31К.