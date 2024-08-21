У Пролетарську продовжують потужно палати і димитися резервуари з пальним. Росіяни були змушені відмовитися від гасіння вогню за допомогою авіації. Адже скидання води може погіршити ситуацію.

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Нестримний вогонь у Пролетарську

Щоб якось втихомирити шалене полум'я, на тлі палаючої нафтобази священники здійснили молебень. Але й це не допомогло. Експерти вважають, що залишається тільки чекати, поки пальне все не вигорить.

Відомо, що під час спроб загасити пожежу постраждало понад 40 рятувальників. У мережу потрапило відео, записане пожежниками.

Вочевидь, вони прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, але згодом розуміють увесь масштаб небезпеки та тікають на авто.

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Рятувальники кивають п'ятами від пожежі на нафтобазі: дивіться відео

4 добу палає нафтобаза у Пролетарську: дивіться відео

Поки нафтопродукти повністю не вигорять, рятувальники можуть лише контролювати ситуацію та запобігати подальшому поширенню вогню. Температура в епіцентрі пожежі перевищує тисячу градусів.

До слова, у ГУР визнали успішний удар по аеродрому "Саваслейка" 16 серпня. Українська розвідка каже про знищення щонайменше 3 літаків, серед них – МіГ-31К.