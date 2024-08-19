У понеділок, 19 серпня, на нафтобазі стався новий вибух. Під час нього постраждали понад 40 рятувальників.

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З'явилися супутникові знімки нафтобази

Радіо Свобода публікує новий супутниковий знімок нафтобази Росрезерву поряд із містом Пролетарськ у Ростовській області. Його було зроблено сьогодні, 19 серпня, о 14:23 за місцевим часом. На фотографії видно, що вогонь продовжує поширюватися по території бази, охоплюючи нові цистерни з паливом – цистерн, які горять, на ньому вже не менше десяти,

– сказано в матеріалі.

Наслідки ураження нафтобази під Ростовом / Фото "Радіо Свобода"

Російські пабліки заявили, що дим від пожежі розтягнувся мінімум на 25 кілометрів і його видно з космосу. Дехто наводить дані в сотню кілометрів. Час від часу пожежу припиняють гасити, бо вибухають бочки з керосином. В автівках тих, хто приїздить допомагати, від жару лопається скло.

У районі ввели режим надзвичайної ситуації, на дорогах з'явилися поліцейські пости. Там зупиняють усіх, хто хоче проїхати. Лікарні переповнені.

МНС не коментує подію, хоч їхні співробітники постраждали. Губернатор Ростовської області повідомив, що п'ятеро рятувальників перебувають у реанімації.