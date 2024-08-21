Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, внаслідок атаки було знищено три літаки, а пошкоджено близько п'яти.

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Потужна "бавовна" на "Саваслейці"

Зазначається, що серед знищених літаків МіГ-31К та два Іл-76, серед пошкоджених – ймовірно, теж "міги".

Крім того, внаслідок удару по аеродрому "Саваслейка" 13 серпня було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджений ще один літак МІГ-31К/И.

За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МіГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Довідка: Міг-31К є носієм гіперзвукових "Кинджалів". Він здатен розвивати швидкість до 3 400 кілометрів на годину. Радіус дії становить 720 кілометрів, вага – 46,75 тонни. Станом на літо 2022 року на озброєнні у країни-агресорки могло бути близько 20 таких "МіГів".

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