Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки были уничтожены три самолета, а повреждено около пяти.

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Мощный "хлопок" на "Саваслейке"

Отмечается, что среди уничтоженных самолетов МиГ-31К и два Ил-76, среди поврежденных – вероятно, тоже "миги".

Кроме того, в результате удара по аэродрому "Саваслейка" 13 августа был поражен состав горюче-смазочных материалов и поврежден еще один самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МиГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.