Удар по С-300 под Ростовом нанесли подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Точность поражения еще доразведывают.

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Где расположен Новошахтинск и что известно об этом городе

Новошахтинск очень близко к границе с Украиной – всего в семи километрах. До Луганска оттуда около 90 километров, до российского Ростова-на-Дону – 54 километра по прямой.

Показываем Новошахтинск Ростовской области на карте

Нетрудно догадаться, что название Новошахтинска происходит от названия другого города, Шахты Ростовской области. А вообще Новошахтинск появился в 1931 году как объединение ряда малых шахтерских поселений. Он был крупным центром угольной промышленности, но в 2003 году шахты в городе закрыли. Теперь там занимаются производством одежды и консервацией рыбы, а количество населения неуклонно снижается.

Интересно, что россияне, не скрываясь, называют город одним из худших по качеству городской среды, и речь не только о климате.

Впрочем, Новошахтинск важен потому, что там восстанавливают подвижной состав локомотивов (их оккупанты могут использовать для переброски техники на фронт). И самое главное: с 2004 года там работает завод нефтепродуктов.

Новошахтинский завод нефтепродуктов – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный действующий НПЗ в Ростовской области. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина, а выручка исчисляется миллиардами рублей. Некоторое время владельцем завода был предатель Виктор Медведчук.

К заводу ведет железнодорожная ветка, а водный терминал позволяет россиянам свободно принимать танкеры и торговать нефтью с миром, получая новые деньги на войну. В 2024 году должны начать производить бензин и дизельное топливо.