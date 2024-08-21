Удару по С-300 під Ростовом завдали підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Точність ураження ще дорозвідують.

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Де розташований Новошахтинськ і що відомо про це місто

Новошахтинськ дуже близько до кордону з Україною – всього у семи кілометрах. До Луганська звідти близько 90 кілометрів, до російського Ростова-на-Дону – 54 кілометри по прямій.

Показуємо Новошахтинськ Ростовської області на карті

Неважко здогадатися, що назва Новошахтинська походить від назви іншого міста, Шахти Ростовської області. А загалом Новошахтинськ з'явився у 1931 році як об'єднання низки малих шахтарських поселень. Він був великим центром вугільної промисловості, та 2003 року шахти в місті закрили. Тепер там займаються виробленням одягу та консервацією риби, а кількість населення неухильно знижується.

Цікаво, що росіяни, не криючись, називають місто одним із найгірших за якістю міського середовища, і мова не тільки про клімат.

Втім, Новошахтинськ важливий тому, що там відновлюють рухомий склад локомотивів (їх окупанти можуть використовувати для перекидання техніки на фронт). І найголовніше: з 2004 року там працює завод нафтопродуктів.

Новошахтинський завод нафтопродуктів – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії і єдиний діючий НПЗ у Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, прямогонного бензину, а виручка обраховується мільярдами рублів. Певний час власником заводу був зрадник Віктор Медведчук.

До заводу веде залізнична гілка, а водний термінал дозволяє росіянам вільно приймати танкери і торгувати нафтою зі світом, отримуючи нові гроші на війну. У 2024 році мають почати виробляти бензин і дизельне пальне.