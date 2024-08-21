До слова, уночі окупанти бідкалися, що Ростовську область нібито атакували ракетою. Водночас місцева влада стверджувала, що "пе-ве-о" буцімто все збила.

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ЗСУ уразили С-300 в Ростовській області

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області.

Відомо, що у визначених точках прицілювання лунали потужні вибухи. Наразі у Генштабі ЗСУ дорозвідують точність ураження.

Варто наголосити, що російські загарбники використовують комплекси С-300 для ударів по мирних містах України. Ворог цинічно атакує ракетами із ЗРК житлові будинки та тероризує цивільне населення.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил Росії триває. Далі буде…

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Раніше українські захисники з підрозділу СБУ також знищили російську радіолокаційну станцію "Каста" в Запорізькій області. Відомо, що ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, однак українські захисники вистежили її та завдали успішного удару.

Вартість РЛС "Каста" стартує від 60 мільйонів доларів. Кінцева сума залежить від комплектації, тож знищення 39Н6 "Каста-2Е2" є серйозною втратою для ворога.

До слова, від початку повномасштабної війни підрозділи СБУ загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.