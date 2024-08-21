Російські телеграм-канали із посиланням на місцеву владу пишуть про те, що на Москву летіли дрони. Там кілька разів оновлювали інформацію про їхню кількість, передає 24 Канал.

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У Росії звітують про роботу ППО

Мер Москву спочатку заявив, що сили ППО Росії в міському окрузі Подільськ відбили атаку одного безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих не було.

Потім він повідомив про нібито збиття ще двох безпілотників в Подільську. Тоді він теж наполягав, що обійшлось без руйнувань та постраждалих.

Згодом стало відомо про ще один БпЛА, який летів на Москву. Його нібито теж знищили сили протиповітряної оборони Росії.

Загалом, над Москвою нарахували 10 безпілотних літальних апаратів, які нібито всі були збиті. Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час.

Крім цього, два безпілотники нібито були знищені над сусідньою Тульською областю.

Дрон летів на Москву: дивіться відео