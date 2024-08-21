Российские телеграм-каналы со ссылкой на местные власти пишут о том, что на Москву летели дроны. Там несколько раз обновляли информацию об их количестве, передает 24 Канал.

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В России отчитываются о работе ПВО

Мэр Москвы сначала заявил, что силы ПВО России в городском округе Подольск отбили атаку одного беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

Затем он сообщил о якобы сбитии еще двух беспилотников в Подольске. Тогда он тоже настаивал, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Впоследствии стало известно о еще одном БпЛА, который летел на Москву. Его якобы тоже уничтожили силы противовоздушной обороны России.

В общем, над Москвой насчитали 10 беспилотных летательных аппаратов, которые якобы все были сбиты. Это одна из крупнейших попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время.

Кроме этого, два беспилотника якобы были уничтожены над соседней Тульской областью.

Дрон летел на Москву: смотрите видео