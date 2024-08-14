Бійці Служби безпеки, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2". Її вартість залежно від комплектації оцінюють від 60 мільйонів доларів.

Дивіться також Українські військові вже в селі Заолешенка

РЛС "Каста" знищили на Запоріжжі

Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської протиповітряної оборони, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував,

– йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначили в СБУ, військові контррозвідники із 13 Головного управління Служби безпеки полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення.

"З початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки", – зауважили в СБУ.

До слова, воїни СБУ нещодавно на Запорізькому напрямку знищили ворожу тяжку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Вона є "гордістю" російського військово-промислового комплексу і рідкісною ціллю на фронті.