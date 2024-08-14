Фото захисників розлетілося місцевими телеграм-каналами. На задньому фоні можна побачити адміністрацію Заолешенської сільради.

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Фото з Заолешенки

Як і Суджу, ЗСУ звільнили сусідню Заолешенку. Окрім адміністрації, на фото можна побачити російську пошту.

Село Заолешенка на карті:

Скільки населених пунктів вже звільнено

Раніше повідомлялося, що наші воїни також контролюють Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші населені пункти Курської області.

Володимир Зеленський розповів, що наразі під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи.

Натомість за даними DeepState, на Курщині звільнено 469,02 квадратних кілометрів. Також ще невизначено щодо 506,01 квадратних кілометрів.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголошує, що Україна не зацікавлена у російських територіях – ЗСУ зачищають прикордонні райони від російського військового контингенту, який завдає ударів по Сумщині.

Також ця операція допомагає фронту – не дає змогу Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область й ускладнює її військову логістику.