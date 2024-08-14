Фото захисників розлетілося місцевими телеграм-каналами. На задньому фоні можна побачити адміністрацію Заолешенської сільради.

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Фото з Заолешенки

Як і Суджу, ЗСУ звільнили сусідню Заолешенку. Окрім адміністрації, на фото можна побачити російську пошту.

Село Заолешенка на карті:

Скільки населених пунктів вже звільнено

  • Раніше повідомлялося, що наші воїни також контролюють Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші населені пункти Курської області.
  • Володимир Зеленський розповів, що наразі під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи.
  • Натомість за даними DeepState, на Курщині звільнено 469,02 квадратних кілометрів. Також ще невизначено щодо 506,01 квадратних кілометрів.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголошує, що Україна не зацікавлена у російських територіях – ЗСУ зачищають прикордонні райони від російського військового контингенту, який завдає ударів по Сумщині.

Також ця операція допомагає фронту – не дає змогу Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область й ускладнює її військову логістику.