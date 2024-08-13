Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає 24 Канал. До речі, напередодні президент назвав мету операції в Курській області.

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Яка мета операції в Курській області

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати території Курської області. Однак, ми хочемо захистити життя своїх людей. Адже, зокрема, з районів Курської області лише від початку цього літа й лише по районах Сумщини окупанти завдали понад 2000 ударів. Ворог гатив з РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, дронів, також застосував 255 КАБів і понад 100 ракет.

На жаль, Україна не має достатньо можливостей завдавати далекобійних ударів наявною зброєю, щоб захиститися від цього терору. Немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних Сил звільняти ці прикордонні райони від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів або прикривають терор проти українців,

– заявив речник МЗС.

Посадовець зауважив, що Україна досягає відповідних цілей у Курській області й продовжуватиме діяти так, як необхідно для безпеки та захисту. До речі, ця операція допомагає фронту, – не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область й ускладнює її військову логістику.

ЗСУ – це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ є лише військові об'єкти та військовий контингент. Мета цієї операції – збереження життів наших людей, захист території України від російських ударів,

– підкреслив Тихий.

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Речник МЗС підсумував, що саме Росія принесла цю війну в Україну. Тож цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію країни-агресора, на чому наголошував Володимир Зеленський.

Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема, на основі формули миру, яка саме до такого миру веде, тим швидше припиняться рейди Сил оборони на територію Росії. А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує. І це абсолютно легітимні дії України, зокрема, в рамках реалізації права на самозахист згідно зі Статутом ООН,

– наголосив Георгій Тихий.

Також речник МЗС заявив, в Москві дуже занепокоєні тим, що операція України відбувається без порушень гуманітарного права, які дуже б хотів бачити Кремль.

"Тому є обґрунтовані підозри, що такі інциденти Росія може створити, сфабрикувати. Зокрема, шляхом перевдягання російських військових в українську форму. Тому ми закликаємо партнерів зберігати пильність та не піддаватися на російську пропаганду", – підкреслив речник МЗС.