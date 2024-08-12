Лідер держави доручив міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

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Чого прагне Україна в Курській області

Була доповідь Головкома Сирського щодо фронту і всіх ключових оборонних напрямків. А також щодо операції в Курській області – генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області. Це, зокрема, райони, із яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині,

– сказав Зеленський.

Він розповів, що від 1 червня до 12 серпня Росія 2100 разів обстрілювала територію Сумської області. Тому Україна захищається.

"Наші операції – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових. Я дякую всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та за результативність дій. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України", – пояснив лідер держави.

До слова, моніторингові канали припустили, що обстріли Харкова балістикою увечері 12 серпня були саме з Курська.

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До Путіна прилетів бумеранг

Іще Зеленський провів символічну паралель із катастрофою підводного човна "Курськ", яка сталася 24 роки тому. Путін, який тоді тільки вступив на посаду, дуже лаконічно розповів, що сталося із човном: "Він потонув". Так російський президент прокоментував загибель 118 осіб. Цинічна фраза вразила людей і стала мемом, але це був тільки початок. Протягом свого правління Путін не раз демонстрував, що йому плювати на своїх громадян, – наприклад, коли ФСБ підірвала будинки, щоб був привід для війни в Чечні.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо", – сказав Зеленський.