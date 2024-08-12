Лидер государства поручил министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

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Чего хочет Украина в Курской области

Был доклад Главкома Сырского по фронту и всем ключевым оборонительным направлениям. А также по операции в Курской области – генерал Сырский доложил, что контролируются около тысячи квадратных километров в Курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумской области,

– сказал Зеленский.

Он рассказал, что с 1 июня по 12 августа Россия 2100 раз обстреливала территорию Сумской области. Поэтому Украина защищается.

"Наши операции – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и за результативность действий. Конечно, я хочу отдельно поблагодарить каждое наше подразделение, которое пополняет обменный фонд для нас, для Украины", – объяснил лидер государства.

К слову, мониторинговые каналы предположили, что обстрелы Харькова баллистикой вечером 12 августа были именно из Курска.

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К Путину прилетел бумеранг

Еще Зеленский провел символическую параллель с катастрофой подводной лодки "Курск", которая произошла 24 года назад. Путин, который тогда только вступил в должность, очень лаконично рассказал, что произошло с лодкой: "Она утонула". Так российский президент прокомментировал гибель 118 человек. Циничная фраза поразила людей и стала мемом, но это было только начало. На протяжении своего правления Путин не раз демонстрировал, что ему плевать на своих граждан, – например, когда ФСБ взорвала дома, чтобы был повод для войны в Чечне.

"Мы видим, как Россия при Путине на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" – символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", – сказал Зеленский.