Об этом Зеленский заявил в обращении 12 августа, передает 24 Канал. Президент подчеркнул, что вполне справедливо уничтожать российских террористов там, откуда они наносят удары.

Кстати Зеленский впервые подтвердил проведение операций в Курской области

Зеленский о Курске

Глава государства рассказал самое главное за день. Заметил, что провел Ставку. Был доклад Главкома по фронту и всех ключевых оборонных направлений. Кроме того, Сырский доложил об операции в Курской области, – контролируются около 1000 квадратных километров.

Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется. 24 года назад была катастрофа "Курска" – символическое начало правления российского диктатора.

Сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим,

– подчеркнул президент.

О возвращении украинцев из плена

Также Зеленский поблагодарил всех наших солдат, сержантам и офицерам за смелость и результативность действий. Добавил, что хочет отдельно поблагодарить каждое подразделение, который пополняет обменный фонд для нас, для Украины.

Это принципиально для нас – вернуть всех наших людей из российского плена,

– заявил украинский лидер.

Добавил, что сегодня на Ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, – ГУР, СБУ и МВД, – максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас.

Кроме того, поручено представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. Президент анонсировал, что на следующей Ставке должен быть соответствующий доклад.

Разрешения на применение дальнобойного оружия

Также президент рассказал, очень рассчитывает, что министр обороны и все наши дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины, – нам нужны соответствующие разрешения по применению оружия. Ведь это то, что может значительно приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора.

Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, российскую логистику. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если уж Путин так хочет и дальше воевать,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, что следующей Ставке министр обороны и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности.

Увеличение украинского производства

Сегодня также был доклад чиновников по нашим экономическим возможностям, нашего производства. Президент подчеркнул, что мы должны так действовать, чтобы украинское производство несмотря на все получало необходимую поддержку. Зеленский рассказал, что правительству поручено увеличить долю украинского производства в государственных закупках. Это должны быть долгосрочные контракты – на 5 – 10 лет.

Президент встретился с делегацией Сената США

Президент рассказал, что 12 августа провел встречу с делегацией Сената США. Сенаторы Грэм и Блюменталь представляют обе партии. Зеленский поблагодарил Америку за поддержку нашей защиты. Заметил, очень важно, чтобы украинцы и американцы в этой нашей защите нормальной жизни и свободы людей были действительно победителями.

"Мы обсудили, что конкретно нужно, чтобы завершить эту войну и завершить ее справедливо. Подробно объяснил нашу потребность в дальнобойности", – отметил глава государства.

Добавил, что также сегодня же провел совещание с нашими международниками – МИД, Офис. Детально спланировали встречи и переговоры на вторую половину августа и сентябрь.

Мы знаем, как добавить силы Украине и что может помочь нам в достижении справедливости,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто нам помогает. Подчеркнул, слава всем, кто воюет, кто работает ради Украины.