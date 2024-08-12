Таким образом президент Украины официально подтвердил, что наши защитники проводят соответствующие действия в этом российском регионе. В целом прорыв границы в Курской области произошел еще 6 августа.

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Что сказал президент об операциях в Курской области

Украинский лидер подчеркнул, что на ставке Александр Сырский доложил об оборонительных действиях на фронте и операции в Курской области.

Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции,

– заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что был доклад экономического блока, в частности, первого вице-премьера Юлии Свириденко.

"Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5 – 10 лет", – отметил президент.

Кроме того, украинский глава рассказал о еще нескольких поручений, которые он осуществил. Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД Зеленский поручил подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена, а Министерству обороны и дипломатам – представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории.

К слову, Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 августа рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал ему за день уже несколько раз. Эти доклады касались фронта и наших действий и вытеснению войны на территорию агрессора. Таким образом президент также намекал об операциях ВСУ в Курской области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался намекать о проведении операций ВСУ в Курской области. Сначала генерал 8 августа выложил в своем телеграм-канале фото, и подписал его так: "Работаю в выходном районе".

Уже позже, 11 августа, Сырский также заинтриговал сеть интересным фото, к которому добавил загадочную подпись – "Продолжаем операцию". На фото главнокомандующий ВСУ изучал оперативную ситуацию на линии фронта с помощью карты.