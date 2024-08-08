Утром 6 августа российские власти заявили о попытке прорыва на территорию Курской области, в сети активно распространяют фото и видео вблизи границы. Сейчас там продолжаются бои, оккупанты жалуются на потери территории.

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Сырский показал в сети интригующее фото

Днем, 8 августа, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал в сети интересное фото, и добавил к нему загадочную подпись – "Работаю в выходном районе". В социальных сетях предполагают, что речь идет о Сумской области, которая граничит с Курской областью.

Сейчас россияне там жалуются о прорыве границы и волнуются из-за возможной потери Курской атомной электростанции. В частности, оккупанты скулят о боях в еще одном населенном пункте – поселке Кромские Быки, от которого собственно и недалеко до АЭС.

Еще одной причиной пребывания Главнокомандующего в Сумской области в сети считают регулярные обстрелы в регионе. Враг непрерывно наносит баллистические удары, атакует управляемыми авиабомбами, поэтому сейчас там наблюдается сложная ситуация.

Отметим, что президент в вечернем обращении сообщил, что Александр Сырский трижды доложил ему за сегодняшний день. "Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано", – сказал он.



Главнокомандующий ВСУ опубликовал новый загадочный кадр / Фото Александра Сырского

К слову, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что ситуация в приграничье обострилась. Россияне с авиации наносят удары вглубь области и только за 7 августа применили 52 управляемые авиабомбы.