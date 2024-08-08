Зранку 6 серпня російська влада заявила про спробу прориву на територію Курської області, у мережі активно поширюють фото та відео поблизу кордону. Наразі там тривають бої, окупанти скаржаться на втрати території.

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Сирський показав у мережі інтригуюче фото

Вдень, 8 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі цікаве фото, й додав до нього загадковий підпис – "Працюю у вихідному районі". У соціальних мережах припускають, що йдеться про Сумську область, яка межує з Курською областю.

Наразі росіяни там бідкаються про прорив кордону та хвилюються через можливу втрату Курської атомної електростанції. Зокрема, окупанти скиглять про бої у ще одному населеному пункті – селищі Кромські Бики, від якого власне й недалеко до АЕС.

Ще однією причиною перебування Головнокомандувача у Сумській області у мережі вважають регулярні обстріли у регіоні. Ворог безперервно завдає балістичних ударів, атакує керованими авіабомбами, тож наразі там спостерігається складна ситуація.

Зауважимо, президент у вечірньому зверненні повідомив, що Олександр Сирський тричі доповів йому за сьогоднішній день. "Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене", – сказав він.



Головнокомандувач ЗСУ опублікував новий загадковий кадр / Фото Олександра Сирського

До слова, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що ситуація в прикордонні загострилася. Росіяни з авіації завдають ударів углиб області та лише за 7 серпня застосували 52 керовані авіабомби.