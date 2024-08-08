Внаслідок російських атак є поранені. Про це в етері телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Сумщині

Артюх розповів, що ситуація на Сумщині погіршилася. Насамперед в прикордонних населених пунктах.

Лише за цю добу було застосовано (російськими військами – 24 Канал) 52 КАБи – практично по всіх чотирьох прикордонних районах.Найбільше постраждав Сумський район – 22 населені пункти, які всю добу і зранку сьогодні (зазнавав атак - 24 Канал). Сьогодні ми вже маємо поранених,

– розповів голова ОВА.

Він також додав, що через російські атаки у селі Стецьківка Сумського району КАБами були знищені 10 приватних будинків, будівлі школи та завод.



"Є тенденція до наростання інтенсивності застосування потужної авіаційної зброї з боку ворога", – наголосив Артюх.

До слова, на Сумщині також проведуть обов'язкову евакуацію 5 громад. Артюх розповів, що через обстріли людей уже евакуювали з 23 населених пунктів в прикордонній зоні.