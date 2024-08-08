Зокрема було опубліковано відео нібито здачі в полон десятків російських прикордонників на КПП "Суджа" у вівторок, 6 серпня, коли й стався "прорив" кордону в Курській області.

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Росіяни здаються в полон в Курській області

На відео можна побачити, що прикордонники підняли білий прапор та йдуть здаватися. ЗМІ повідомляють, що зброю нібито склали близько 50 прикордонників.

Також цікаво, що російські пропагандистські канали пишуть, що підрозділам, які беруть участь в операції, залишилося близько 34 кілометрів до Курської АЕС. Тим часом місто Суджа ворожі пропагандисти називають "втраченим містом".

Росіяни нібито здаються в полон на КПП "Суджа": дивіться відео

Важливо! Наразі військове командування офіційно ніяк не коментувало події в Суджі чи можливу причетність українських сил.

До слова, раніше районній раді довелося спростовувати чутки про включення Суджі до складу Сумського району.