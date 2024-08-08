В частности было опубликовано видео якобы сдачи в плен десятков российских пограничников на КПП "Суджа" во вторник, 6 августа, когда и произошел "прорыв" границы в Курской области.
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Россияне сдаются в плен в Курской области
На видео можно увидеть, что пограничники подняли белый флаг и идут сдаваться. СМИ сообщают, что оружие якобы сложили около 50 пограничников.
Также интересно, что российские пропагандистские каналы пишут, что подразделениям, участвующих в операции, осталось около 34 километров до Курской АЭС. Тем временем город Суджа вражеские пропагандисты называют "потерянным городом".
Россияне якобы сдаются в плен на КПП "Суджа": смотрите видео
К слову, ранее районному совету пришлось опровергать слухи о включении Суджи в состав Сумского района.