Российские власти 6 августа сообщили о прорыве границы на территории Курской области. Сейчас российские СМИ сообщают, что общая площадь территории, над которой Россия могла потерять контроль, достигла 350 квадратных километров.

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Суджу не включают в состав Сумского района

Бои в Курской области спровоцировали появление десятков новых мемов в сети. Пока DeepState не спешит обновлять свою карту, а Генштаб воздерживается от комментариев, часть украинцев уже успела "включить" Суджу в состав Украины.

Пользователи даже опубликовали фейковое "решение" Сумского районного совета.

Фейковое решение Сумского районного совета / Фото: соцсети

Количество шуток в сети постоянно растет, поэтому местные власти Сумской области опубликовали официальный комментарий, чтобы не вводить никого в заблуждение.

В Сумском районном совете заявили, что не рассматривают решение о включении города Суджа и Суджанского района России в состав Сумского района Сумской области.

Сумской районный совет официально сообщает, что в проектах решений и повестке дня совета нет проекта соответствующего решения, этот вопрос не входит в ее компетенцию,

– говорится в заметке.

В районном совете также призвали доверять официальным источникам информации.

К слову, россияне также массово жалуются на отсутствие эвакуации из Суджи. На российскую службу 112 поступают многочисленные жалобы. А жители, которым удалось бежать из приграничных населенных пунктов, обижены на российскую власть из-за ее лжи.