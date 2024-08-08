Такие подсчеты россияне опубликовали по состоянию на вечер среды, 7 августа. Говорят, что на этой территории якобы видели украинских военных, передает 24 Канал.

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Над какими населенными пунктами Россия могла потерять контроль

Близкие к российскому минобороны телеграмм-каналы отмечали, что якобы в 18:00 7 августа украинские войска зашли в западные пригород Суджи. Также, по их данным, ВСУ заняли населенные пункты Горналь, Гуево и Куриловка, находящиеся южнее.

Кроме того, похоже, что российские войска потеряли контроль над Леонидовым и Любимовкой, что находятся на северо-западе. Под угрозой потери также поселок Коренево – говорят, что ВСУ якобы достигли его окрестностей.

Добавим, что эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что "прорыв" в Курской области продемонстрировал слабость российской границы, невозможность российских войск противостоять угрозам на своей территории, а также то, что большинство военного потенциала сосредоточены в Украине.

Россия остается слабо защищенной от любых угроз. Я бы сейчас не говорил о возможности различных рейдов, но эта демонстрация должна была бы показать российскому патриотическому населению, что путинский режим тянет их на многие поколения в бедность, пренебрежение и бесперспективность,

– сказал он.