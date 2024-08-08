Такі підрахунки росіяни опублікували станом на вечір середи, 7 серпня. Кажуть, що на цій території нібито бачили українських військових, передає 24 Канал.

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Над якими населеними пунктами Росія могла втратити контроль

Близькі до російського міноборони телеграм-канали зазначали, що нібито о 18:00 7 серпня українські війська зайшли до західних передмість Суджі. Також, за їхніми даними, ЗСУ зайняли населені пункти Горналь, Гуєво і Курилівка, що знаходяться південніше.

Крім того, схоже, що російські війська втратили контроль над Леонідовим і Любимівкою, що знаходяться на північному заході. Під загрозою втрати також селище Коренєво – кажуть, що ЗСУ нібито досягли його околиць.

Додамо, що експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що "прорив" у Курській області продемонстрував слабкість російського кордону, неможливість російських військ протистояти загрозам на своїй території, а також те, що більшість військового потенціалу зосереджені в Україні.

Росія залишається слабко захищеною від будь-яких загроз. Я б зараз не говорив про можливості різноманітних рейдів, але ця демонстрація мала б показати російському патріотичному населенню, що путінський режим тягне їх на багато поколінь у бідність, зневагу та безперспективність,

– сказав він.