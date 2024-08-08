Експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що ця операція на території країни-агресорки продемонструвала слабкість російського кордону. Видно, що військовим силам противника дуже складно протистояти загрозам на своїй території.
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У Росії слабкий захист на кордоні
Іван Варченко нагадав, що кожного разу коли на територію Росії заходили підрозділи російських патріотів-добровольців, кремлівська влада дуже довго, зі страхом та значними помилками намагалася організувати елементи оборони прикордоння. Це демонструє, що противник сконцентрував більшість військового потенціалу в Україні.
Росія залишається слабко захищеною від будь-яких загроз. Я б зараз не говорив про можливості різноманітних рейдів, але ця демонстрація мала б показати російському патріотичному населенню, що путінський режим тягне їх на багато поколінь у бідність, зневагу та безперспективність,
– сказав він.
На його думку, у Росії немає силовиків, які здатні чинити суттєвий опір спротиву російського населення, яке не підтримує режим Владіміра Путіна.
Аргумент для перемовин
Експерт з національної безпеки зазначив, що для переговорного процесу, який обов'язково розпочнеться між Україною та Росією, нашій державі потрібні сильні позиції.
Він додав, що для проведення військових операцій на території країни-агресорки Силам оборони потрібні значні людські та технічні ресурси.
Якщо достатньо ресурсів, то удари по російській території дозволили б відтягувати окупаційні сили з інших напрямків. Це полегшило б роботу тим підрозділам, які тривалий час перебували в обороні,
– підкреслив Іван Варченко.