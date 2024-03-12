10:24, 12 березня

Російська влада звично замовчувала події і ніяк не коментувала того, що відбувається. Та зрештою, через 3 години після того, як російські добровольці заявили, що прорвали кордон, курський губернатор Роман Старовойт відреагував.

Він написав кілька слів у себе в телеграм-каналі зазначивши, що "з боку України ведеться обстріл селища Тьоткіне Глушківського району". Також, за словами Старовойта, є постраждалий. При цьому він не визнав, що відбувся прорив кордону.

"Українська ДРГ намагалася прорватися у Тьоткіне (Курська область), був стрілецький бій, але жодного прориву не сталося", – написав губернатор