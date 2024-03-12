24 Канал стеижить за ситуацією в Росії та оперативно повідомляє про просування російських добровольців.
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Курський губернатор відреагував на події
Російська влада звично замовчувала події і ніяк не коментувала того, що відбувається. Та зрештою, через 3 години після того, як російські добровольці заявили, що прорвали кордон, курський губернатор Роман Старовойт відреагував.
Він написав кілька слів у себе в телеграм-каналі зазначивши, що "з боку України ведеться обстріл селища Тьоткіне Глушківського району". Також, за словами Старовойта, є постраждалий. При цьому він не визнав, що відбувся прорив кордону.
"Українська ДРГ намагалася прорватися у Тьоткіне (Курська область), був стрілецький бій, але жодного прориву не сталося", – написав губернатор
Звідки у російських добровольців зброя
Представник ГУР МО прокоментував, чи російські добровольчі батальйони координуються з Україною щодо своїх дій в Росії. Зокрема, відповів, звідки вони беруть зброю.
"На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, про "трофейну" "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", – зазначив Юсов.
Бійці закликали росіян ігнорувати вибори
Бійці Сибірського батальйоні звернулися до своїх співгромадян з закликом ігнорувати "вибори".
Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір,
– наголосив Сибірський батальйон.
Один з добровольців зазначив, що нема чого голосувати бюлетенями, краще голосувати калібром. Також воїн закликав росіян долучатися до Сибірського батальойону.
У Курській області знищено БТР росіян
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив відео начебто знищення БТРу росіян у селі Тьоткіно Курської області.
"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, почекають звільнення", – ідеться у повідомлені легіону.
У ГУР МО прокоментували операцію на території Росії
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу заявив, що бойові дії на території Росії – імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. За його словами, це самостійні підрозділи, які складаються з росіян.
"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – заявив Юсов.
Добровольці взяли під контроль Лозову Рудку
Про стрілянину повідомив і "Сибірський батальйон", там теж оприлюднили відео начебто заходу бійців на територію Росії.
Зазначається, що начебто добровольці взяли під контроль прикордонну Лозову Рудку в Бєлгородській області, а у Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій.
Російські добровольці прорвались у Бєлгородську та Курську області
Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення. У телеграм-каналах опублікували відео, з якого зрозуміло, що на території Росії стрілянина.
Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого "повинні". Росіяни житимуть вільно,
– наголосили в легіоні.