12:09, 14 березня

Російський добровольчий корпус звернувся до мешканців Курської та Бєлгородської області. Людей закликали евакуюватись, адже РДК стрілятиме по військових об'єктах протягом 1,5 години після звернення.

Воно вийшло близько 10 години ранку.

Російський добровольчий корпус пояснив, що вони відкриватимуть вогонь у відповідь на те, що Росія щодня масовано обстрілює мирні українські міста та села, вбиває мирних мешканців. Зокрема, через російські обстріли в Україні гинуть жінки, діти, літні люди.

У Російському добровольчому корпусі також розповіли, що вони попереджали керівництво Бєлгородської та Курської областей, проте влада проігнорувала попередження.