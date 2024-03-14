12:09, 14 марта

Русский добровольческий корпус обратился к жителям Курской и Белгородской области. Людей призвали эвакуироваться, ведь РДК будет стрелять по военным объектам в течение 1,5 часа после обращения.

Оно вышло около 10 часов утра.

Российский добровольческий корпус объяснил, что они будут открывать огонь в ответ на то, что Россия ежедневно массированно обстреливает мирные украинские города и села, убивает мирных жителей. В частности, из-за российских обстрелов в Украине гибнут женщины, дети, пожилые люди.

В Русском добровольческом корпусе также рассказали, что они предупреждали руководство Белгородской и Курской областей, однако власти проигнорировали предупреждение.