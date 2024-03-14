23 июня 2001 года. Папа Римский Иоанн Павел ІІ приехал в Украину. Во Львове его встречали как национального героя. Почти полмиллиона верующих, которые овациями и радостными возгласами приветствовали понтифика.

"Дождь падает, а дети растут", – знаменитая фраза, что ее тогдашний понтифик сказал во время своей речи. Более двадцати лет после визита Иоанна Павла II вспоминают с любовью и благодарностью.

Дождь падает, а дети растут.

Дождь падает, а война продолжается.

Дождь падает, а дети растут в войне.

Украина имеет тесные связи с римско-католической церковью. 909 приходов, 96 монастырей, примерно 1 миллион 200 тысяч прихожан.

Украинская греко-католическая церковь образована еще в 1596 году во время Брестской унии. Это восточная Католическая Церковь, которая находится в полном единстве с Апостольским Престолом. По количеству своих верующих (более 5,5 миллиона) она является крупнейшей в мире из всех 23 Восточных Церквей в католическом сообществе и второй после Латинской Церкви.

Поэтому под формальным влиянием Ватикана – большая религиозная община украинцев. К тому же не только непосредственно в нашей стране.

Всего – 1 миллиард 300 миллионов католиков по всему миру. С такими числами это самая большая христианская церковь на планете.

Эта история 24 Канала о том, как священнослужители сближались с диктаторскими режимами. Как желание быть нейтральными в кровопролитных войнах делало их молчаливыми соучастниками преступлений. Тот, кто помогал нацистам бежать после Второй мировой, и тот, что отдавал свою жизнь за другого. Тот, что упорно боролся с коммунизмом, и тот, кто призывал Украину к капитуляции.

"Папа Гитлера". История Пия ХІІ

2 марта 1939 года, полгода до начала Второй мировой войны. Католическая церковь избрала нового Папу – Эудженио Пачелли. В религиозном мире он более известен как Пий XII.

Современный Ватикан будет подавать деятельность Понтифика как тихую поддержку евреев. Как борьбу за ценности и милосердие, как максимальные усилия во время большой кровавой войны. Но архивные документы будут свидетельствовать о другом: Папа знал о преступлениях Нацистской Германии и молчал о них.

На поверхности тогда, как и 85 лет спустя, появился нарратив: надо договариваться. Нужен мир.

Накануне Второй мировой, завершая план вторжения в Польшу, лидер Нацистской Германии Адольф Гитлер участвовал в переговорах с Папой Пием XII. Это событие было настолько секретным, что о нем не знал даже немецкий посол при Ватикане. Святой престол скрывал информацию о переговорах более 80 лет. Только в 2020 году архивы рассекретили.

Пий XII и Адольф Гитлер не испытывали благосклонности друг к другу. Но у каждого были свои причины для начала этих переговоров. Наивысшим приоритетом Папа ставил достижение соглашения с нацистским режимом, чтобы прекратить преследование Римско-Католической Церкви в Третьем Рейхе и на завоеванных ею землях. Со своей стороны Гитлер увидел возможность положить конец папской критике, которая стала таким раздражителем при предыдущем Папе. Как сказал принц фон Гессен Папе, Гитлер видел только два потенциальных препятствия для достижения взаимопонимания: "расовый вопрос" и участие католического духовенства в немецкой политике. Священникам и епископам нельзя позволять высказывать любую критику нацистской политики.



Папа Пий ХІІ / Фото Bettmann / Contributor

Нет указаний и на то, что Папа Пий когда-либо поднимал проблему кампании нацистов против евреев Европы. Если на то пошло, Понтифик тогда не высказывал никакой оппозиции относительно "расовых законов" Муссолини.

Историк и писатель Дэвид Керцер подытожил эти факты в своей книге "Папа на войне". Религиозное сообщество снова всколыхнули дискуссии и баталии.

Немного тем в истории Церкви или Второй мировой войны вызывают такие острые споры, как решение Пия XII избегать прямой публичной критики Гитлера или его режима и публично молчать перед лицом Холокоста. Многие церковные консерваторы изображают Пия как непоколебимого, отважного врага Гитлера и фашизма. Другие жестоко критиковали его за то, что он не осудил нацистскую захватническую войну и попытку Гитлера уничтожить всех евреев Европы. Даже когда 16 октября 1943 года нацистские эсэсовцы собрали более 1 000 евреев в самом Риме, Папа отказался, чтобы его голос был услышан. Евреев продержали два дня в комплексе возле стен Ватикана, а затем посадили в поезд, направлявшийся в Аушвиц.

Период перед Второй мировой войной был неблагоприятным для церкви. С одной стороны – Советский Союз, который католики считали своим главным врагом из-за атеистичности и коммунизма. С другой – нацистская Германия, которая признавала, но нарушала договоренности с католическим сообществом. Адольф Гитлер буквально распустил Партию католического Центра, а это была одна из самых влиятельных в стране политических сил. Нацисты предложили так называемый компромисс: христиане не лезут в политику, их взамен не уничтожают и почти не ограничивают в правах.

Так что Папа Римский Пий XII согласился на такой "мир". Историки впоследствии будут спорить: это были договоренности, чтобы защитить церковь, или поддержка нацистской политики.



Папа Пий ХІІ / Фото Associated Press

Ватикан неоднократно предлагал так называемый "план мира", который перекликается с позицией Католической Церкви в российско-украинской войне. Понтифик просил Польшу поддержать территориальные прихоти нацистов. Польское правительство и посол Польши категорически отказались. Переговоры не принесли желаемого мира.

Впоследствии, после оккупации Польши, остались разве что молитвы о том, чтобы война не перекинулась на Западную Европу. Похоже, Бог не слышал ни католиков, ни православных, ни евреев или мусульман. И Вторая мировая даже вышла за пределы одного континента.

Католические священники во время войны вели себя по-разному. Епископ Алоиз Худал так сильно прикипел сердцем к нацистам, что даже помогал им бежать в Аргентину.



Єпископ Алоиз Худал / Архівне фото

Австрийский священнослужитель позже говорил, что многие из преследуемых нацистов были "полностью безупречны" и он "вырвал их у мучителей с помощью фальшивых документов, удостоверяющих личность".

Алоиз Худал помог сбежать и архитектору Холокоста и знаменитому приспешнику Гитлера Адольфу Эйхману. На совести нациста – смерти более 5 миллионов человек.

Джеральд Штайнахер, научный сотрудник Гарвардского университета, уже в 2010-х получил доступ к внутренним документам в архивах Международного комитета Красного Креста. Записанные воспоминания свидетельствуют, что эта организация, преимущественно в Риме или Генуе, дала зеленый свет на побег большого количества бывших нацистов через Италию. Преимущественно крысиными маршрутами они двигались в Испанию, а также Северную и Южную Америку, в частности Аргентину. Разрешения предоставлялись по просьбе Ватиканской комиссии по делам беженцев. Среди беглецов – гауптштурмфюрер СС Клаус Барби, архитектор Холокоста Адольф Эйхман и ученый Йозеф Менгеле, проводивший эксперименты над заключенными.

Иногда и убийцы, и жертвы буквально сидели в одной лодке.

Пока одни спасали шкуры нацистских убийц, другие готовы были положить на алтарь свою жизнь ради жертв Гитлеровского режима. Польский францисканец Максимилиан Мария Кольбе в своем монастыре под Варшавой принимал евреев и других беженцев. Тяжелый труд, постоянные издевательства и проблемы со здоровьем (у него работало только одно легкое) – не останавливали священника от спасения тех, кто не заслужил преследования нацистов.

Побег заключенного спровоцировал приказ выдать 10 невинных на смерть в камере голода. Среди них был сержант Франтишек Гаёвничек, у которого были жена и дети. Чтобы спасти его жизнь, Кольбе добровольцем пошел на казнь. В камере он поддерживал товарищей, молился с ними. Аж через две недели его убили уколом фенола.



Максимилиан Мария Кольбе – канонизированный католической церковью / Фото Vatican News

До 2020 года Ватикан уверял мир: Папа Пий ХІІ не знал о преступлениях нацистской Германии и ничего не мог поделать с Холокостом. Разархивированные документы покажут немного другую картину. Папа боялся. Молчал. Но, вероятнее всего, знал.

Недавно найденная переписка свидетельствует о том, что Папа Римский Пий XII времен Второй мировой войны имел подробную информацию от доверенного немецкого иезуита о том, что до 6 000 евреев и поляков ежедневно убивают газом в оккупированной Германией Польше. Документация подрывает аргумент Святого Престола о том, что он не мог проверить дипломатические сообщения о зверствах нацистов, чтобы осудить их,

– говорится в материале Associated Press.

Письмо от священника преподобного Лотара Кёнига к секретарю Пия XII датировано 14 декабря 1942 года. В сообщении говорится, что нацисты убивали до 6 000 евреев и поляков ежедневно из Равы-Русской (города, который сегодня расположен в Украине) и транспортировали их в Белжец. В Белжецком лагере в целом погибло 500 000 евреев.

Новизна и важность документа вытекает из этого факта: что касается Холокоста, теперь есть уверенность, что Пий XII получал от немецкой католической церкви точные и подробные новости о преступлениях, совершенных против евреев,

– утверждает исследователь Джованни Коко.

Сторонники Пия долго настаивали на том, что он не мог решительно выступать против нацистов из-за опасений репрессий в Церкви.

За десятки лет после смерти Папы самое большое его наследие – дискуссии о том, молчал ли он о Холокосте, или все же тайно помогал спасать евреев. Сторонники Святого престола верят, что во времена Папы Римского Пия ХІІ священники помогали евреям спастись от нацистского режима. Критики настаивают, что Понтифик молчал. Ведь почти за все время Второй мировой он не осудил ни нацизма, ни преступлений против евреев.



Пий ХІІ / Фото Vatican Media

В израильском мемориальном центре памяти Холокоста Яд ва-Шем до сих пор неоднозначно относятся к образу Папы Пия.

Роль Ватикана во Второй мировой войне оставляет много моральных дилемм нерешенными. Во время войны Ватикан сохранял нейтралитет и не одобрил союзническую кампанию. Историческая политика Ватикана во время войны заключается в том, чтобы оставаться одинаково доступным для всех сторон как миротворец. Эта роль была бы скомпрометирована партийной поддержкой. Но когда возникает зло такого масштаба как нацизм, действительно ли нейтралитет является выбором для религиозного лидерства?

– отмечают в Яд ва-Шем.

Этот вопрос остается актуальным и в 2024 году.

Opus justitiae pax, Дело справедливости – мир. Это лозунг Папы Римского Пия ХІІ. За свое вероятное молчание о преступлениях нацистской Германии он получил прозвище "Папа Гитлера".

В 2020-х историк и писатель Дэвид Керцер получит доступ к стенограммам разговоров между посланником Гитлера и Папой Римским. Это будет ряд тайных встреч, которые Понтифик секретно задокументирует. Они будут происходить и до большой войны, и после оккупации Польши. Одна из них произойдет 24 октября 1939 года. Это дата после кровопролитных боев, массовых жестоких расправ и незаконного захвата чужой земли. Тогда Папа Римский встанет и скажет на прощание:

"Я всегда стремился к миру между Церковью и государством и продолжаю это делать", – сказал Папа.

Когда Пий поднялся, чтобы завершить их встречу, он сказал принцу, как высоко он ценит его визит, и попросил передать Гитлеру его теплые приветствия.

Папа Путина? Позиция Ватикана относительно войны в Украине

85 лет после начала Второй мировой войны. 2024-й. Региональные конфликты и войны все еще вспыхивают в мире. Добро и в дальнейшем пытается противостоять злу, глобальное сообщество ставит на повестку дня вопрос беженцев, преодоление последствий боевых действий, мир. Стремление к миру снова колышет Европу.

Папа Римский Франциск будет комментировать все, что происходит в мире. Голод, миграцию народов, нетрадиционную любовь и войны. Некоторые его заявления, в худшей традиции Пия ХІІ, будут политизированными.

"Посещая монгольскую столицу Улан-Батор, Папа Римский Франциск обратился с приветствием к их соседям, призывая китайских верующих "быть хорошими христианами и хорошими гражданами". Однако коммунистическая диктатура в Пекине не имеет понятия гражданства: она требует беспрекословного, абсолютного, постоянного подчинения. На фотографиях отважной кучки китайских верующих, которые добрались до Монголии, чтобы увидеться с понтификом, видно, как они закрывают лица в надежде вырваться из лап партийно-государственной машины наблюдения. Католическим епископам в материковом Китае, которых теперь назначали только с разрешения партийного руководства, было запрещено ездить в Монголию", – говорится в пресс-релизе о визите Понтифика в Монголию.

Но вернемся к началу правления действующего папы.

13 марта 2013 года. Из дымохода Сикстинской капеллы в Ватикане появился белый дым. По традиции это означало, что новый Папа римский избран. Колокольня собора Святого Петра разродилась громким гулом. Папу Бенедикта заменил Папа Франциск. Предыдущий понтифик, которого называли довольно консервативным соратником Иоанна Павла II, отрекся от престола из-за ухудшения здоровья.

Хорхе Марио Бергольо, уроженец Аргентины. Он стал первым преемником апостола Петра, который происходит не из Европы. Первый иезуит во главе Католической Церкви. Его духовное имя Франциск провозглашает миру: новый Папа будет служить простоте и смирению.

Первый выход кардинала Бергольо после избрания Папой: смотрите видео

После избрания понтификом он лично пошел оплатить счет, оставленный в римской резиденции, где он жил во время конклава. Нарушая традицию, он не поселяется в Апостольском дворце, а принимает решение проживать в резиденции Святой Марты. Он также отказывается от лимузина и водителя в пользу общественного транспорта и старенького Fiat и сам время от времени готовит. Впоследствии у него появляется свой профиль в Instagram и Twitter. Будучи аргентинцем, он продолжает любить оперу, танго и футбол. В частности, он является фанатом аргентинской футбольной команды "Сан-Лоренсо де Альмагро" и даже имеет членский билет.

Папе Франциску в целом симпатизирует религиозный мир. Он совершает визиты в страны, где есть войны или региональные конфликты, молится за мир на планете, поддерживает экологические изменения и делает своеобразный прогрессивный шаг в сторону нетрадиционных верующих.

За мир в Украине Франциск молился задолго до полномасштабного вторжения. Тогда это были общие призывы остановить насилие и возмущение из-за "войны между христианами".

Тогда, опять-таки в традициях Пия ХІІ, Франциск пытался оставаться на грани между жертвой и агрессором, не становясь на сторону ни одной из стран. Иногда это выливалось в политизированные ситуации, которые возмущали украинцев или становились почвой для дальнейшей российской пропаганды.

Во время встречи в Ватикане в 2015 году Папа Римский Франциск призвал российского президента Владимира Путина приложить "значительные и искренние усилия для того, чтобы добиться мира" в Украине. Кроме того, Папа Франциск и господин Путин отметили важность соблюдения мирных соглашений, подписанных в Минске представителями официальной власти Украины и двух самопровозглашенных республик на востоке страны. Инициатором встречи с понтификом был президент Путин, который находился в Италии с официальным визитом,

– так описывали это событие в СМИ.



Путин і Папа Франциск во время встречи в 2015 году / Фото EPA

Далее – еще одна встреча с российским диктатором, уже в 2019 году. Улыбки, милый разговор – как будто перед понтификом простой президент простой страны, а не захватчик, который ведет агрессивную политику на протяжении десятков лет.

24 февраля 2022 года надежды Франциска на так называемый мир между христианами сгорели черным пеплом. Началось полномасштабное вторжение России в Украину. Оккупанты показали свое истинное лицо: это убийства, изнасилования, мародерство, нарушение всех законов войны и угрозы цивилизованному миру.

С тех пор Папа часто делал две вещи: молился за мир в Украине. И так же часто оправдывал страну-агрессора в российско-украинской войне.

15 апреля 2022 года. Крестный ход в Ватикане, за которым следят миллионы католиков в мире. Во время ХІІІ станции, посвященной размышлениям о смерти Иисуса, крест будут держать семьи украинки и россиянки. По замыслу, этот шаг должен был бы символизировать братские отношения между украинцами и россиянами. Украинцы не поняли жеста. Украинцы как раз переживали битву за Мариуполь и чувствовали боль от раны, которая называлась "Буча". Ватикан тем временем призвал к примирению.



Украинка и россиянка несут крест во время Крестного хода в Риме в 2022 году / Фото Vatican News

Наша позиция такова. Сегодня, во время активной фазы этой несправедливой войны, в частности когда мы все ожидаем еще одного наступления российских войск на Украину, такого типа жесты в принципе невозможны. Ведь, чтобы мириться, надо быть по крайней мере живыми... И когда идет активная фаза такой убийственной войны, говорить о примирении совсем не ко времени. Сначала нужно прекратить нас убивать, а тогда можно говорить о следующих шагах. Следующим шагом должно быть осуждение преступника и установление справедливости. Все те преступления, которые совершаются против Украины, должны быть осуждены международным трибуналом. Мы их сегодня квалифицируем как геноцид,

– так отреагировал на это глава УГКЦ Святослав.

Казалось, Святой престол должен был бы прислушаться к верующим, которые осуждали Россию. Не только украинцы, но и большое сообщество поляков, итальянцев, в частности, стали на защиту Украины. Но нет. Папу Римского уже нельзя было остановить.

Через день после Крестного хода с нарративами о "братских народах" Франциск осудил страны, которые поддерживают украинских беженцев. В одном из интервью, отвечая на вопрос журналистки о преодолении предубеждений относительно людей, которе спасаются бегством от войны, Папа Римский сказал, что беженцев "и дальше будут делить на категории".

Год спустя. Март 2023 года. Украинское религиозное сообщество неоднократно призывало Папу приехать в Украину. Он сказал: "Я приеду, если поеду и в Россию. Или две страны, или ни одной".

Ближе к Крестному ходу в том году в Ватикане обнародовали безумную и кровожадную идею: поставить вместе мальчика из Мариуполя, который покинул свой город из-за войны, и малого россиянина, чьи родные воевали против Украины. Эту идею на Крестном ходе не реализовали, но пресс-релиз с так называемыми страданиями российских детей оставили.

Первый рассказывает о том, как ночью бежал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где была бабушка. На границе же пришлось попрощаться с отцом. "Когда мы прибыли в Италию, я грустил. Я чувствовал себя ободранным со всего: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливчиком, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. В итоге моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает он отметив, что ситуация здесь является тяжелой, и добавляет: "Но в сердце у меня осталась та уверенность, о которой мне говорила бабушка, когда я плакал: "Увидишь, что все пройдет. С Божьей помощью вернется мир".

Второй тем временем рассказывал о том, как ужасно быть россиянином: "Я российский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо", – говорится в пресс-релизе Ватикана. Парень вспоминает о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а впоследствии пришло письмо с сообщением о его смерти.

В этом тексте легко читается, что родные россиянина были на войне в Украине. "Нам все говорили, что мы должны были бы гордиться, но дома были только большие грусть и страдания, – добавил он. – Подобное произошло с папой и дедом, которые уехали, и нет о них никаких известий".

Этот пророссийский пресс-релиз завершается словами российского ребенка: "Иисус, пожалуйста, сделай, чтобы был мир во всем мире, чтобы все мы могли быть братьями".

Таким образом Ватикан в очередной раз распространил российский нарратив о так называемых братских народах и пытался нивелировать боль украинского ребенка. Ведь российские дети тоже страдают... Правда, есть одна разница: маленькие и взрослые украинцы погибают, защищая свою землю. Россияне же пришли сюда убивать – в том числе и детей. Однако Понтифик до сих пор не чувствует разницы между агрессором и жертвой.

В видеообращении к российской молодежи 25 августа 2023 года Папа Франциск заявил: "Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, (страны – 24 Канал) великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия".



Франциск обращается к российской молодежи, 2023 год / Фото Vatican News

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отдал должное неудачным высказываниям Папы Франциска. Он сказал, что знания понтифика о российской истории являются "приятными" и "в унисон" усилиям российского государства преподавать историю согласно интерпретации Владимира Путина. Это вызвало тревогу с опозданием, и официальные лица Ватикана пытались преуменьшить замечание Папы. Но ущерб был нанесен.

Слишком легко обвинять в этих ошибках плохие советы. Дипломатические (и разведывательные) возможности Ватикана огромны. Некоторые объясняют крошечную позицию Папы латентным антиамериканизмом, вытекающим из его раннего опыта под аргентинской хунтой, которую поддерживали США в 1970-х и в начале 1980-х годов. Возможно. Но худшим аспектом этого является то, что он, кажется, не учится на своих ошибках.

Россияне действительно выполняют это наследие, захватывая другие страны и стирая чужие города и деревни с лица земли. Однако впоследствии Папа Римский Франциск заявил, что его слова к российской молодежи о "великой России" были неудачно сформулированы. Понтифик не имел целью оправдывать империализм. По его словам, главным намерением было напоминание молодым россиянам о великом культурном наследии, а не политическом. Он, видимо, не знает, что и наследие тоже украдено у порабощенных народов.

За время полномасштабного вторжения в Ватикан неоднократно прибывали гости из Украины. Президент Владимир Зеленский. Жены бойцов полка "Азов", которые ждали своих мужей из Мариуполя. Дети-беженцы, которые вынуждены были бежать от войны. Чиновники. Сторонники Украины.



Встреча Франциска с женами защитников Мариуполя. Май 2022 года / Фото Vatican Media

Папа Римский продолжал молиться за нашу страну. Однако громче слов о справедливом мире стали призывы к капитуляции.

Это интерпретация. Но я верю, что те, кто видят ситуацию, те, кто думают о людях, те, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных сил. Слова "вести переговоры" – смелые слова. Когда ты видишь, что потерпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, тебе нужно иметь мужество договариваться. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите какую-то страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не случилось хуже,

– именно эти слова Папы вызвали резонанс.

Вскоре официальный Ватикан вышел с жалкими оправданиями слов Папы. В который раз Католическая церковь пыталась переубедить религиозный мир: "Вы все не так поняли".

Директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни ответил журналистам по поводу заявлений Папы в интервью Radio Televisione Svizzera: "Папа использует образ белого флага, предложенный интервьюером, подразумевая под этим прекращение военных действий, перемирие, которое достигается благодаря отваге начать переговоры. Он стремится к дипломатическому решению для достижения справедливого и длительного мира".

Украина израненная, но непокоренная

В поисках мира, который предлагает Папа Франциск, помнит ли Понтифик, как выглядел Драмтеатр в Мариуполе? Там сидели люди и ждали эвакуацию. Дети, пенсионеры. Их убила российская авиабомба, несмотря на огромную надпись на площади "ДЕТИ".

Видел ли Папа Франциск кадры, где украинцы выходили из Авдеевки с поднятыми руками. Потому что боялись оккупантов и боялись, что их обстреляют несмотря на то, что они гражданские. Думает ли Папа о таких украинцах, когда предлагает поднять белый флаг?

Вспоминает ли он массовые захоронения в Изюме, где россияне, убегая под давлением Сил обороны, закапывали сотни тел украинцев? Вряд ли.

9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав с членами постоянного Синода помолился вместе с украинцами в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке. Глава Церкви совершил Молебен за победу Украины и справедливый мир, после чего встретился с украинской общиной одного из крупнейших городов США.

Глава УГКЦ поблагодарил присутствующих за солидарность с Украиной. Вот так он описывает детали своего визита: "На аэродроме в Нью-Йорке я услышал такие слова: Ваша кровь является нашей кровью, и ваша боль – нашей болью. А теперь я вижу, что и мои слезы являются вашими слезами. Народ, который верит в воскресение и умеет быть вместе, молиться вместе, является несокрушимым".

Украина израненная, но непокоренная! Украина измученная, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах! Потому что мы знаем, если Украина, не дай Боже, была бы хотя бы частично завоевана – распространится граница смерти. Все вы видели страшные кадры из Бучи. Это было лишь вступление. Они (россияне – 24 Канал) так хотели залить кровью весь Киев. Если бы не мужество наших парней и девушек и удивительная сила Божья, которая тогда витала над Киевом, видимо, сегодня я бы к вам не приехал,

– подчеркнул Святослав.

Miserando atque eligendo. Смилостивившись и выбрав. Именно так звучит девиз Папы Франциска. Достаточно ли сегодня милосердия в Ватикане к стране, которая обороняется от жестокого, циничного и ужасного агрессора?

Ответ на этот вопрос даст история.