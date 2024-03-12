10:24, 12 марта

Российские власти привычно замалчивали события и никак не комментировали происходящее,. Но в конце концов, через 3 часа после того, как российские добровольцы заявили, что прорвали границу, курский губернатор Роман Старовойт отреагировал.

Он написал несколько слов у себя в телеграм-канале отметив, что "со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района". Также, по словам Старовойта, есть пострадавший. При этом он не признал, что произошел прорыв границы.

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино (Курская область), был стрелковый бой, но никакого прорыва не произошло", – написал губернатор