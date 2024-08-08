Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что эта операция на территории страны-агрессора продемонстрировала слабость российской границы. Видно, что военным силам противника очень сложно противостоять угрозам на своей территории.

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У России слабая защита на границе

Иван Варченко напомнил, что каждый раз когда на территорию России заходили подразделения российских патриотов-добровольцев, кремлевская власть очень долго, со страхом и значительными ошибками пыталась организовать элементы обороны приграничья. Это демонстрирует, что противник сконцентрировал большинство военного потенциала в Украине.

Россия остается слабо защищенной от любых угроз. Я бы сейчас не говорил о возможности различных рейдов, но эта демонстрация должна была бы показать российскому патриотическому населению, что путинский режим тянет их на многие поколения в бедность, пренебрежение и бесперспективность,

– сказал он.

По его мнению, в России нет силовиков, которые способны оказать существенное сопротивление сопротивлению российского населения, которое не поддерживает режим Владимира Путина.

Аргумент для переговоров

Эксперт по национальной безопасности отметил, что для переговорного процесса, который обязательно начнется между Украиной и Россией, нашему государству нужны сильные позиции.

Он добавил, что для проведения военных операций на территории страны-агрессора Силам обороны нужны значительные человеческие и технические ресурсы.

Если достаточно ресурсов, то удары по российской территории позволили бы оттягивать оккупационные силы с других направлений. Это облегчило бы работу тем подразделениям, которые длительное время находились в обороне,

– подчеркнул Иван Варченко.