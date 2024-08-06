Что известно о "прорыве" в Курской области, какая сейчас ситуация на границе с Россией и какая информация уже обнародована относительно боев там – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Прорыв границы в Курской области: где расположен город Суджа и какое расстояние до Украины

21:37, 6 августа Минобороны России больше не утверждает, что украинская диверсионная группа отступила из Курской области Пост в телеграмм-канале Министерства обороны России, который был обнародован ранее, был отредактирован после публикации, и теперь слова об отступлении украинской "диверсионной группы" с территории Курской области в нем отсутствуют. Новых сообщений от российского Минобороны о том, что происходит на этом участке российско-украинской границы, с тех пор не было.

21:03, 6 августа В Курской области уже девятый раз звучит оповещение воздушной тревоги. В то же время ситуация, по словам россиян, якобы "под контролем". Обстановка на приграничной с Украиной территории Курской области продолжает оставаться напряженной, работают Минобороны и пограничники,

– говорится в сообщении пропагандистов, которые цитируют губернатора.

20:21, 6 августа Пропагандистам России приказали сместить фокус с "прорыва" границы в Курской области Российские пропагандисты распространяют фейки об успехах России на фронте на фоне слухов о том, что украинские воины "зашли" в Курскую область. Российские военкоры и пропагандисты получили задание срочно информационно смещать фокус внимания с Севера на бои в Донецкой и Луганской областях,

– заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По словам Коваленко, уже есть новости о "триколорах на административных зданиях" и "больших победах" российских оккупантов.

20:13, 6 августа Российские телеграм-каналы жалуются, что в плен попали не менее восьми российских военнослужащих, в том числе срочник из Белгородской области Даниил Колесников. В опубликованном в соцсетях видео он рассказал, что на фоне интенсивного обстрела позиций российские военные просили командование вывести их, но руководство их "кинуло".

20:00, 6 августа В сети показали кадры, вероятно, пленных россиян в Курской области, которых любезно сопровождают Силы обороны Украины.

19:30, 6 августа Вражеское Минобороны придумывает, что к этому якобы причастны военные 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, оккупанты уже заявили о якобы уничтожении 16 единиц бронетехники Сил обороны Украины.

19:00, 6 августа В Минобороны России признали, что в Курской области продолжаются бои Российское Минобороны сообщило, что около 8 утра по московскому времени до трехсот украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы страны-агрессора. Как говорят там, это произошло в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые расположены на российско-украинской границе. Захватчики также утверждают, что якобы нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в районах Басовки, Журавки, Хотени, Юнаковки, Беловодах и Храповщины Сумской области. А в район столкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

16:55, 6 августа Подобный "прорыв" в Курской области отказались комментировать в украинской военной разведке. Впрочем, по данным источников СМИ в ГУР МО, в эти действия точно не вовлечены бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в составе ВСУ.

14:00, 6 августа Россия не контролирует границу и проваливает оборону, – Центр противодействия дезинформации СНБО Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что российские корреспонденты говорят неправду о ситуации в Курской области. Также власти вражеского региона заявили только о попытке прорыва границы в Курской области, однако не рассказывали, что там происходит на самом деле. Российские военкоры врут о контролируемости ситуации в Курской области. Россия не контролирует границу,

– заявил Коваленко. По его словам, будет много новостей из Курской области. Перед этим руководитель Центра противодействия дезинформации объяснял, что группировка армии России "Север" проваливала оборону.

12:30, 6 августа В сети показали фото и видео, где зафиксированы украинские внедорожники "Хамви" с тактическим знаком "Треугольник" вблизи границы с Курской областью. Российские паблики пишут, что по состоянию на сейчас "бои уже идут в Куриловке Курской области".

12:01, 6 августа Другие пропагандистские СМИ и военкоры тоже пишут, что украинские войска, вероятно, проникли в Курскую область России, и сейчас на границе продолжаются боевые действия. В российских пабликах со ссылкой на оккупантов пишут более тревожные заявления, чем те, которые транслирует местная власть. В частности, отмечают, что есть информация, что "ВСУ движутся в сторону Гончаровки Суджанского района на технике". Бои продолжаются. По имеющимся данным из нескольких источников, противнику (ВСУ – 24 Канал) удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остается сложной. Идет обстрел ВСУ города Суджа,

– говорится в сообщении.

11:55, 6 августа Сразу за этим появились заявления, что колонны техники двигались в направлении населенных пунктов Куриловка и Гончаровка Курской области. Последний поселок расположен непосредственно возле Суджи. Город находится примерно в 10 километрах от границы с Сумской областью, и в 45 километрах – от самих Сум.