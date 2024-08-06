Это небольшой город Курской области, являющийся административным центром одноименного района. Где расположена Суджа и сколько километров до границы с Украиной, рассказывает 24 Канал.

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Город Суджа на карте

Утром 6 августа российские паблики сообщили о прорыве границы в Курской области "украинским формированием" на бронетехнике. Сразу за этим появились заявления о том, колонны техники двигались в направлении населенных пунктов Куриловка и Гончаровка Курской области.

Последний поселок расположен непосредственно возле Суджи. Город расположен примерно в 10 километрах от границы с Сумской областью, и в 45 километрах – от самих Сум.

Где расположен город Суджа: смотрите на карте

Паблики города писали о движении "трех танков и пехоты", а сам населенный пункт обстреливали утром. Россияне называли обстановку "сложной" даже вопреки заявлениям губернатора Курской области.

Сейчас ситуацию в Курской области прокомментировал только глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он заявил, что российские военкоры врут о контролируемости ситуации – Россия не контролирует границу. Коваленко пообещал, что из Курска будет много новостей.

Интересно, что город Суджа исторически относится к Восточной Слобожанщине. Он был основан в 17 веке как сотенный город Сумского полка. С 1779 года он стал уездным городом Курского наместничества, позже губернии.

По состоянию на август россияне сохраняли в городе Суджа военное присутствие. Глава ГУР Кирилл Буданов в мае 2024 года утверждал, что там находится "небольшая группировка". Она создавала потенциальную угрозу для Сумской области.