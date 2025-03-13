Заметим, что эти события происходят на фоне активных дипломатических усилий по установления перемирия. О ходе событий в Курской области и ситуации в прилегающих к Украине территориях – читайте в хронологии 24 Канала.

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Какая ситуация на Курщине и у границы

13:53, 13 марта Путин рассказал, как будут относиться к украинским военным на Курщине Путин посетил Курскую область и заявил, что украинских военных в регионе следует считать террористами. Он также отметил необходимость освобождения Курской области и создания "буферной зоны" вдоль границы. В то же время российские пропагандистские ресурсы сообщили, что иностранные наемники, которые воюют в Курской области, не подпадают под Женевскую конвенцию.

13:52, 13 марта Сырский рассказал, что Россия планирует перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что российская армия применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций, чтобы прорвать оборону украинских воинов, вытеснить наши войска с территории Курщины и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

13:51, 13 марта Сырский отметил приоритетность сохранения жизней украинских воинов Сырский отметил, что авиация России осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. Вследствие этого Суджа почти полностью разрушена. В наиболее трудной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи,

– пояснил главком. Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, Силы обороны будут давать отпор на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

13:49, 13 марта В ГПСУ рассказали о ситуации на границе Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что операция ВСУ в Курской области продолжается. Демченко добавил, что попыток прорвать украинскую границу россияне пока не делают. В то же время Россия навязывает бои в приграничье Сумщины.

13:47, 13 марта В ISW проанализировали визит Путина в Курскую область Впервые, после захода ВСУ, Путин посетил военный командный пункт в Курской области. Аналитики ISW считают, что таким образом он пытается показать военную силу перед переговорами с США о временном прекращении огня. В Институте изучения войны обращают внимание на одежду Путина – то, что он был в военной форме, является заметным шагом, поскольку во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года он носил костюм.

13:43, 13 марта Сырский рассказал о ситуации в Курской области Вечером 12 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Курской области России. Он рассказал, что россияне применяют штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва обороны, вытеснения украинских войск с территории Курской области и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

13:42, 13 марта Россияне, вероятно, зашли в Суджу Уже 12 марта аналитики DeepState обновили свою карту. На ней было показано, что российские войска, вероятно, зашли в Суджу. Позже аналитики написали, что в Судже продолжаются активные бои. По данным экспертов, враг осуществляет активное давление с востока и севера, реализуя весь собранный ресурс в течение долгого времени. Сетью, в частности в телеграмм-каналах, после обновления распространяются сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, которые распространяют такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окраинах города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от россиян в центре Суджи,

– отметили в DeepState.

13:41, 13 марта Зеленский рассказал о ситуации на Курщине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ продолжают выполнять задачи на территории Курской области. Наши войска на территории Курской области выполняют задачи. Сохраняем максимум жизней наших воинов,

– отметил Зеленский. Он добавил, что действия российской стороны в последующие дни понятны – "поднимать градус" враг планирует не только на Курском направлении. Перед любым форматом дипломатии Россия прибегает к своей "методичке", поэтому не исключено и запугивание ядерного характера.

13:39, 13 марта В DeepState ответили, когда начала усложняться ситуация для ВСУ в Курской области Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый рассказал, что ситуация для ВСУ в Курской области начала ухудшаться в начале 2025 года из-за накопления сил врагом для наступательных действий и поражения нашей логистики. Аналитик заметил, что оккупанты в Курской области осуществляли давление с левого нашего фланга на линии Погребки – Свердликово – Николаево-Дарьино. Там осуществлялось давление беспрестанно, у них там были достаточно существенные накопления, и когда они имели продвижение в сторону Свердиково, соответственно заняли его, там начались определенные проблемы, которые разворачивались уже и набирали обороты с поражением логистики,

– пояснил Погорелый. Соучредитель DeepState отметил, что особенно больше всего проблем для нас с логистикой начались тогда, когда оккупанты заняли район вдоль границы, где проходит линия населенных пунктов Журавка – Новенькое. Именно там уже увеличивались поражения логистики на трассе Юнаковка и в целом в направлении Суджи.

13:37, 13 марта Оккупанты усилили давление на Курскую область Вечером 11 марта аналитики DeepState сообщили, что россияне продолжают давить на Курщине. По словам аналитиков, россияне закрепляются и подтягивают собственные силы к восточной части Суджи. Поэтому украинские войска занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления оккупантов и стабилизации ситуации в этом районе.