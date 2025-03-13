Их можно увидеть на обновленных картах – речь и об успехах ВСУ, и о продвижении российской армии. Основные выводы Института изучения войны публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 13 марта

Российские войска захватили Суджу – это показывают геолокационные кадры, опубликованные 12 марта. Также россияне продвинулись к южной Заолешенке к северо-западу от Суджи.

– это показывают геолокационные кадры, опубликованные 12 марта. Также россияне продвинулись к южной Заолешенке к северо-западу от Суджи. 11 и 12 марта российские войска атаковали к северу от Харькова возле Глубокого и на северо-восток вблизи Волчанска , успехов не имели.

, успехов не имели. На Купянском направлении и на Лиманском атаки продолжались также без продвижений, но к Боровой россияне продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что они прошли в северную Богуславку и, вероятно, захватили Загрызово .

. На Северском направлении бои продолжались без продвижений россиян, на направлении к Часовому Яру у них успехов также не было.

Боевые действия в Украине и России за 12 марта / Карты ISW

А вот на Торецком направлении успехи имели обе стороны: ВСУ прошли по улице 8 Марта на юге Торецка , а россияне – по улице Соборная и до улицы Грушевского в северной части города.

, а россияне – по улице Соборная и до улицы Грушевского в северной части города. На Покровском направлении успехи имели Вооруженные Силы Украины. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись в западной Лисовке к юго-востоку от Покровска. На Кураховском направлении продвижений у сторон не было.

к юго-востоку от Покровска. На Кураховском направлении продвижений у сторон не было. Российские войска продвинулись на направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры показывают, что они захватили Днепроэнергию к северу от города.

к северу от города. 12 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация была на Днепровском направлении.

Подытоживая, Институт изучения войны отметил, что ВСУ продвинулись в Торецке и вблизи Покровска, а российские силы – в Курской области, а также около Боровой, Торецка и Великой Новоселки.