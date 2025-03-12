Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). По их данным, россияне также захватили несколько населенных пунктов.

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Какова ситуация в Курской области

По данным ISW, геолокационные данные от 11 марта свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Бондаревку, что к востоку от Суджи, а также Замостье и Махновку. Оба последних населенных пункта расположены к юго-востоку от Суджи.

Обнародованные кадры от 10 и 11 марта указывают на то, что оккупанты незадолго до этого продвинулись к центру Зазуловки, к северу от Суджи, на юго-восточную окраину Колмакова, что на юго-восток от Суджи, и на юг от Куриловки, что на юг от Суджи.

Также сообщают, что россияне совершают рейды вдоль границы между Сумской и Курской областями. Вероятно, по данным ISW, благодаря ДРГ оккупанты продвинулись на юго-запад от Теткино, на северо-запад от главного украинского выступления в Курской области.

Заметим, что ситуация на этом участке стремительно меняется, поэтому сообщения могут быть неточными. За минувшие сутки в Курской области, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники отбили 33 атаки оккупантов.



Обстановка в Курской области / Карта Генштаба ВСУ

В то же время руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона сказал, что в населенных пунктах области нет подразделений российских войск. Враг активно применяет беспилотники и артиллерию для ударов по приграничным районам Сумской области.

Накануне DeepState сообщал, что российские войска продолжают давить на украинские позиции в Курской области, имеют успехи у Мирного и Зозулевки. В свою очередь украинские силы пытаются сдерживать натиск российских войск, в частности в районе Гуево.