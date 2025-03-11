Есть информация о продвижении противника в районе Мирного и Зозулевки. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили аналитики проекта Deep State, сообщает 24 Канал со ссылкой на их публикацию.

Смотрите также Угрозы на Курщине: генерал армии подробно охарактеризовал бои на направлении

Какова ситуация в Курской области

По словам аналитиков, россияне закрепляются и подтягивают собственные силы к восточной части Суджи. Поэтому украинские войска занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления оккупантов и стабилизации ситуации в этом районе.

В то же время, согласно обнародованной информации, на правом фланге в районе Гуево украинские силы смогли частично остановить натиск северокорейских военных, которые, как отмечается, "выполняют всю тяжелую работу" вместо российских захватчиков.

Внимание на левом фланге Курской группировки сосредоточено вдоль границы с Сумщиной по отрезку Журавка-Новенькое. Противник активно пытается лезть на Басовку, в это же время Силы Обороны пытаются остановить эти попытки, осуществляя поражения по накоплению и попыткам движения врага,

– говорится в сообщении.

К слову, в Сумской области, по данным областной военной администрации, украинские военные оперативно уничтожают российские одиночные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть в регион с территории Курской области.