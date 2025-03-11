Є інформація про просування противника в районі Мирного та Зозулівки. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили аналітики проєкту Deep State, повідомляє 24 Канал з посиланням на їхню публікацію.

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Яка ситуація у Курській області

За словами аналітиків, росіяни закріплюються та підтягують власні сили до східної частини Суджі. Через це українські війська займають відповідні рубежі задля стримування тиску окупантів та стабілізації ситуації у цьому районі.

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, на правому фланзі в районі Гуєво українські сили змогли частково зупинити натиск північнокорейських військових, які, як зазначається, "виконують всю важку роботу" замість російських загарбників.

Увага на лівому фланзі Курського угрупування зосереджена здовж кордону з Сумщиною по відтинку Журавка-Новеньке. Противник активно намагається лізти на Басівку, в цей же час Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження по накопиченню та спробам руху ворога,

– ідеться у повідомленні.

До слова, у Сумській області, за даними обласної військової адміністрації, українські військові оперативно знищують російські поодинокі штурмові та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути в регіон з території Курської області.