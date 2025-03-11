Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что Россия в Курскую область отправила войска из Покровска и других горячих секторов. Туда бросают новые подготовленные силы, ведь там было много новых войск, которые не имели боевой подготовки и не проходили слаживание.

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"Россия подтянула воздушно-десантные войска, морскую пехоту, северокорейцев, которые уже участвовали в боевых операциях и проходили подготовку на полигонах, кадыровцев, спецназовцев, а также большое количество РЭБов и беспилотников", – сказал Николай Маломуж.

Какая ситуация сейчас на Курском направлении

Он добавил, что операцию поддерживают огневыми средствами различных типов. Враг изучил тактику ВСУ ведения маневренной войны. Она заключается в том, что военные не только защищаются, но и наносят удары. В отдельных секторах отходят, чтобы наносить удары по "серым зонам". Россиянам донимали атаки беспилотниками и неожиданные удары с тыла.

"Враг, подтянув войска и спецподразделения, начал применять новые варианты атак. С одной стороны – это движение через "трубу", но этот маневр был своевременно обнаружен и нейтрализован. Это было лишь одно из направлений. В то же время враг задействовал различные модели ударов – с севера, из района Суджи, с северо-запада, с юга и по Новенькому – то есть уже непосредственно по границе нашего государства. Также атакованы логистические пути, в частности трассу Сумы – Суджа", – сказал Маломуж.

Генерал армии добавил, что россияне временно разорвали некоторые позиции ВСУ, но за два дня удалось нейтрализовать ряд угроз на границе и предотвратить охват войск и их разделение на две части. Этому способствовала своевременная подготовка новых резервов. Туда прибыл генерал Александр Сырский и в течение полутора – двух суток подтянул резервы, что спасло ситуацию.

Маломуж отметил, что контратаками удалось нейтрализовать направления прорыва и возможные окружения. Сейчас в этом секторе ведутся тяжелые бои.

Действительно, в отдельных секторах были сложные бои и потери с обеих сторон, но ситуацию стабилизировали. Но ситуация меняется каждый час. Сейчас идет решающий период по контратакам и недопущению дальнейших атак врага, а также нанесение ударов по их войскам, чтобы не допустить их выхода на границу,

– пояснил Маломуж.

Он сообщил, что украинские пограничники, Нацгвардия и ВСУ еще до операции в Курской области заблаговременно готовили укрепрайоны. Они готовились к тому, что Россия попытается осуществить два стратегических наступления: на Харьковщину и на Сумскую область. Укрепленные позиции постоянно наращивались, и сейчас Украина имеет возможность эффективно защищаться от диверсионных групп и более масштабных наступательных операций.

"Это личный стратегический курс Путина, и он поставил задачу провести операцию за 2 – 3 дня. Его генералы и командиры уже отчитывались, что задача практически выполнена. Но на самом деле это не так. Это – их системный провал и наш успех", – сказал Маломуж.

Что происходит на линии фронта

Маломуж добавил, что на Харьковщине ВСУ отражают атаки врага возле Волчанска и других сел. Враг не имеет преимуществ, но пытается контратаковать, чтобы оттянуть ВСУ и не допустить их перемещения на Сумско – Курское направление. Так же действует и в других секторах.

"Особенно усиленно враг действует на Купянском направлении. Но ВСУ провели ряд контратак, отвоевали ряд позиций и не дали врагу закрепиться на правом берегу реки Оскол, где они планировали создать плацдарм и разместить бронетехнику. Отражая атаки, наши войска провели локальные наступательные действия. Это операции секторального уровня, но они принесли реальный успех", – добавил Маломуж.

По его словам, россияне также пытались создать новый плацдарм на Северском направлении. Для этого они усилили количество атак, подтянули дополнительные вооруженные формирования, бронетехнику, КАБы и дроны. Но ситуация там уже несколько дней остается контролируемой.

ВСУ знали о планах перемещения отдельных войск врага, чтобы создать плацдарм с севера, а тогда наступать в целом на другие сектора, чтобы зажать украинские войска и развивать наступление на Донецкую область.

"Россияне хотят завоевать всю Донецкую область. Это также фактор переговоров. Давно стоит вопрос захвата Краматорска, Константиновки и Славянска. Сначала они попытались смоделировать эту операцию и провести ряд атак, захватив Покровск, Курахово и все Новопавловское направление, а затем двигаться разведывательными группировками уже на эти города. Мы создали не только укрепрайоны, но и провели успешные контратаки", – сказал Маломуж.

Генерал-армии подчеркнул, враг перебросил часть сил с Покровского направления, потому что там было огромное количество вооруженных подразделений и техники, частично на Курское направление.

Россияне выбрали второй сектор для наступления, думая, что там слабые позиции, – это Торецк и Часов Яр. Они пытались захватить именно эти города и начать наступление на Константиновку, а также хотели развивать оттуда стратегические наступательные операции по всей Донецкой области.

"Эти направления они не раз пытались захватить, но им это не удается. Путину уже неоднократно докладывали, что Торецк якобы взят под контроль. Но мы контратаковали и отбили новые позиции как возле Торецка, так и в самом городе. Я общался с бойцами бригады имени короля Даниила. Там ведутся активные бои, враг пытался прорваться через различные укрепрайоны, захватывая или уничтожая отдельные здания. Мы отходим на новые позиции, но наносим контрудары и атакуем. Там у врага нет никаких перспектив", – сказал Николай Маломуж.

Он отметил, что речь идет о так называемом широком фронте – буквально от Купянска до Новопавловки. На Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои. Ситуация также связана с Торецком и Часовым Яром.

Враг атакует и пытается перемещать войска, чтобы ВСУ не могли перебросить ударные группы, особенно мобильные подразделения. Это воздушно-десантные войска и Силы специальных операций, которые могут перемещаться за полсуток в любую точку фронта. Враг пытается сковывать эти подразделения.

Южнее продолжаются атаки и на Запорожье, в частности возле Малой Токмачки.

Мы наносим контрудары или огневые удары, но позиции держим. Там нет никаких стратегических или тактических перспектив для наступления, как и на Херсонщине,

– объяснил Маломуж.

Он подытожил, что в целом по широкому фронту количество атак по сравнению с другими периодами уменьшилось. Только на Курщине и Покровском направлении активность врага все еще высока. Курщина теперь является основным направлением ведения боевых действий.