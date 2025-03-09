Сейчас все общественное внимание приковано к событиям на Курщине, где россияне перешли в активное наступление, а Силы обороны оказались в тяжелой ситуации. В то же время сложные бои продолжаются и на Востоке Украины. Об этом рассказал Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Какая обстановка на Востоке

По словам руководителя ЦПД, Силы обороны имеют определенные успехи в Торецке. Впрочем, враг все-таки накапливает резервы. Соответственно главная его задача – охватить Торецк – остается. "И тяжелые бои там продолжатся", – подытожил чиновник.

К слову, об ожесточенных столкновениях в Торецке сообщали и в Институте изучения войны. Аналитики отмечали, что на этом направлении продвижение имели обе армии. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы прошли по улице Дружбы в центре Торецка и по улице Строителей на юге города. Оккупанты же прошли по улице Воронежской на западе Торецка.

Еще в начале марта издание Forbes писало, что украинские силы возвращают контроль над Торецком, из которого российские войска вынуждены отступать.