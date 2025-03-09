Украинская группировка в Курской области оказалась в тяжелой ситуации. Врагу удалось прорвать границу в Сумской области на 500 – 700 метров и взять под контроль дорогу, которой ВСУ доставляли оружие, передает 24 Канал.

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Россия имеет успехи на Курщине

Согласно данным DeepState, оккупанты оккупировали Малую Локню и ее окрестности, расположены на север от Суджи.

Малая Локня – на карте

Также враг захватил Мартыновку, расположенную на северо-восток от Суджи.

Мартыновка – на карте

К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас – это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего,

– оценили ситуацию в Курской области аналитики DeepState.

По данным СМИ, российская группа беспилотников "Рубикон" играет ключевую роль в наступлении, атакуя украинскую технику и устанавливая ловушки на дорогах.