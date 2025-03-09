Наступление совпало с тем, что администрация Дональда Трампа ограничила доступ Украины к американской разведке и боеприпасам, что существенно усложнило оборону региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Россияне охотятся на украинскую технику в Курской области

Последние действия российских войск угрожают перекрыть главную трассу к украинской базе в Судже, что может стать серьезной стратегической проблемой для операции ВСУ в Курськой области. По информации Генерального штаба ВСУ, ситуация в Курске "остается сложной, но контролируемой". Однако конкретных мер по нейтрализации новых угроз пока не раскрывают.

В наступлении задействован 177-й полк морской пехоты, 810-я бригада морской пехоты и 11-я десантно-штурмовая бригада России, которые получают поддержку северокорейских войск. 11-й армейский корпус КНДР, который понес серьезные потери в декабре-январе, кажется, вернулся с пополненными силами.

Ключевую роль в наступлении играет российская группа беспилотников "Рубикон".

"Они часто атакуют короткие участки дорог – от 100 до 300 метров – и насыщают эти участки беспилотниками. Нападения часто осуществляются группами, иногда поражая переднюю, заднюю и боковые части автомобиля почти одновременно. Этот подход также использовался для одновременного наезда на несколько транспортных средств в колонне, усиливая ущерб. Они также устанавливают ловушки, высаживая дроны на дороги и взрывая их под транспортными средствами, проезжающих мимо, функционируя как противотанковые мины, вероятно, с использованием направленных вверх кумулятивных зарядов", – описывают ситуацию в Forbes.

По оценкам экспертов, украинская логистика в Курске понесла значительные потери. Военные ВВС Украины направили по меньшей мере один истребитель МиГ-29 для нанесения удара по складу российской бронетехники, а также ликвидировали группу российских войск, которые пытались пробраться через трубопровод в Суджу.

Украина срочно нуждается в усовершенствованных системах радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам "Рубикона". Без этого, как предупреждают аналитики, удержание позиций в Курске может стать крайне проблематичным.