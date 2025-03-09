О тяжелой ситуации в комментарии Суспильному рассказал боец, который держит оборону в Курской области, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Курщине

По словам воина, россияне вклинились на 500 – 700 метров от государственной границы между селами Журавка и Басовка на Сумщине.

Таким образом оккупанты взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка – Суджа. Этим путем плацдарму ВСУ в Курской области поставляли вооружение. Сейчас украинские артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного, поскольку нет возможности подвезти беспилотники, боекомплект.

Тем временем активно работают российские FVP-дроны. Около 5 вражеских экипажей БПЛА ночью "ведут свободную охоту".

Куда продвинулся враг на Сумщине: смотрите на карте

Напомним, что на утро 9 марта в Deep State сообщили, что противник оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном в Курской области.