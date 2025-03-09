Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

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Россияне продвинулись в Курской области

Российская армия активизировалась в Курской области и сейчас пытается вытеснить подразделения ВСУ.

Карта обновлена. Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поречном,

– говорится в сообщении DeepState.

Что сейчас происходит в Курской области: смотрите на карте

К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что основная наступательная сила врага на Курщине в районе Суджи состоит из северокорейских солдат – именно они и несут наибольшие потери.

Также авторы проекта подтвердили, что утром 8 марта враг действительно использовал трубу нефтепровода для проникновения в тыл Сил обороны. К счастью, силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ. Военные нанесли врагу ракетные и артиллерийские удары, также применяются беспилотные системы различных типов