Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
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Россияне продвинулись в Курской области
Российская армия активизировалась в Курской области и сейчас пытается вытеснить подразделения ВСУ.
Карта обновлена. Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поречном,
– говорится в сообщении DeepState.
Что сейчас происходит в Курской области: смотрите на карте
К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что основная наступательная сила врага на Курщине в районе Суджи состоит из северокорейских солдат – именно они и несут наибольшие потери.
Также авторы проекта подтвердили, что утром 8 марта враг действительно использовал трубу нефтепровода для проникновения в тыл Сил обороны. К счастью, силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ. Военные нанесли врагу ракетные и артиллерийские удары, также применяются беспилотные системы различных типов